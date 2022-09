Citroen Oli Concept: caratteristiche, design, motore e novità del nuovo SUV elettrico

Per Citroën, prevedere il futuro della mobilità a prezzi accessibili è un’ossessione e il successo di Ami 100% ëlectric ha fornito lo slancio per portare il “non convenzionale” a un nuovo livello. Citroën Oli concept è progettato per fare lo stesso per la mobilità familiare che Ami ha realizzato per la mobilità urbana personale. Significativamente, Oli funge da precursore dei concetti e delle innovazioni che saranno disponibili nei futuri modelli elettrici Citroën.

Citroen Oli Concept: svelato l’eccentrico concept di un SUV elettrico

Mentre Ami è stato letteralmente un piccolo passo, Citroen Oli segnala un entusiasmante balzo in avanti. Piuttosto che essere un “palazzo su ruote” di 2.500 kg pieno di schermi e gadget, Oli dimostra che si può ottenere di più con meno e mostra come l’uso creativo di materiali responsabili e un processo di produzione sostenibile possono portare a veicoli a emissioni zero economici ma desiderabili che soddisfano molteplici stili di vita.

Citroën ritiene che l’elettrificazione non debba significare estorsioni e l’essere eco-consapevoli non dovrebbe essere punitivo limitando la nostra mobilità o rendendo i veicoli meno gratificanti da usare.

Citroën ritiene che sia giunto il momento di dire “basta” sulla tendenza all’eccesso e alla spesa e concentrarsi invece sulla creazione di veicoli puri, onesti, più leggeri, meno complicati e veramente convenienti, oltre che fantasiosi e gioiosi. Con Oli, Citroën mostra come alzerà la posta in gioco per la futura mobilità familiare ripensando ogni dettaglio per ridurre risorse e materiali senza compromettere la qualità o la versatilità.

Citroen oli concept è un veicolo familiare multi-attività concettuale con la sostenibilità al centro e dimostra come è possibile ottenere la valutazione del ciclo di vita (LCA) “migliore della categoria”, dal concepimento con un uso contenuto e ottimale di materiali leggeri e riciclati, a processi di produzione sostenibili e dalla durabilità per una “vita in servizio” estesa alla riciclabilità responsabile del fine vita.

Dettagli unici si trovano ovunque. I sedili, ad esempio, sono costruiti in modo semplice e utilizzano l’80% in meno di parti rispetto a un sedile tradizionale. Sono realizzati con materiali riciclati e l’intelligente design dello schienale “a rete” migliora la luce naturale all’interno del veicolo. Possono anche essere facilmente aggiornati o personalizzati per soddisfare i gusti dei singoli proprietari.

Attraverso l’uso di materiali leggeri, Oli può estendere l’autonomia della batteria da 40 kWh a bordo fino a 400 km tra una ricarica e l’altra. Citroën ha anche limitato la velocità massima dell’oli a 108 mph per massimizzare l’efficienza, mentre la capacità di ricarica rapida assicura che una carica dal 20% all’80% richiede solo 23 minuti.

Citroen Oli è stato progettato per massimizzare la longevità e la durata. Ciò ha spinto Citroën a rivalutare ogni servizio ed esperienza che offre ai proprietari di veicoli elettrici durante la loro partecipazione al marchio, in particolare di fronte all’aumento dei costi e alle sfide della mobilità.

Di conseguenza, Citroën presenta un nuovo programma completo di servizi ed esperienze onnicomprensivi “CITROËN CITIZEN” ispirati a Oli. L’intento è quello di aumentare la sensazione di “zen” che i proprietari di Citroën elettriche apprezzeranno quando adotteranno i veicoli nelle loro vite e nelle loro famiglie.

Citroen Oli mostra anche come un veicolo può funzionare come una casa lontano da casa per le gite estive al mare o un weekend in campeggio in collina, grazie alla sua capacità “Vehicle to Load” (V2L). Considerando la sua batteria da 40kWh e una presa di corrente di 3,6kW (l’equivalente di una presa domestica da 230v 16amp), Oli può teoricamente fornire alimentazione a un dispositivo elettrico da 3.000 W per circa 12 ore.

Sorprendente e chiaramente affermativa, la posizione e la silhouette non convenzionali di oli trasudano personalità, produttività e positività in un ingombro simile a un SUV compatto a 4,20 m di lunghezza, 1,65 m di altezza e 1,90 m di larghezza.

In Citroen Oli, l’approccio estetico è stato volutamente esagerato per rafforzare funzionalità e versatilità. E, come Ami, non ha paura di mostrare il suo approccio semplice e intuitivo e si distingue per l’uso giocoso di riflessi cromatici, materiali di rifinitura luminosi e motivi vivaci che promuovono opportunità di personalizzazione.

Il team ha pensato a ogni elemento di Oli in base alla necessità di molteplici funzionalità, riduzione del peso e della complessità utilizzando un numero inferiore o superiore di parti comuni e l’uso responsabile di materiali riciclati o riciclabili ove possibile.

