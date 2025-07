Citroen Ami punta sugli studenti: sconti fino a 300 euro per chi brilla a scuola

Tra i veicoli elettrici ultracompatti, noti anche come microcar, la Citroen Ami si conferma come la preferita nel suo segmento. Nonostante il settore di questi micro-veicoli elettrici sia ancora di nicchia e non manchino anche interessanti alternative, come la gemella Fiat Topolino, è la frizzante “mini-car” della Casa del Double Chevron a guidare la classifica in termini di popolarità. Basta dare una rapida occhiata per le strade nel centro d’Europa.

In Francia, la piccola Ami ha vissuto una vera e propria esplosione di consensi. Infatti, tra il 2019 e il 2024, le immatricolazioni sono cresciute del 137%, passando da poco più di 13.000 unità a oltre 31.700. Tuttavia, dal 2025 il trend positivo ha subito una battuta d’arresto, complice l’eliminazione del bonus ecologico da 900 euro, che aveva favorito l’adozione dei quadricicli elettrici tra i più giovani.

Per contenere gli effetti di questa misura, Citroen ha scelto di reagire con una strategia originale e mirata, lanciando una campagna promozionale inedita dal nome evocativo: “Citroën Ami Brevet”. L’iniziativa è pensata per premiare gli studenti che hanno superato l’esame finale delle scuole medie, incentivandoli a scegliere una mobilità sostenibile.

Il meccanismo di sconto è semplice ma ingegnoso. Chi ha ottenuto un voto finale di “discreto” riceve uno sconto di 100 euro, chi ha totalizzato un “buono” avrà 200 euro di riduzione, mentre per i più brillanti, che hanno conquistato il giudizio di “molto buono”, lo sconto sale a 300 euro. Una motivazione abbastanza attraente per entrare nel mondo della mobilità urbana in modo ecologico e restando legati alle nuove generazioni.

L’offerta è attiva fino al 30 settembre e si applica sia al modello standard della Citroen Ami, recentemente aggiornato nella versione Model Year 2025, sia alla più avventurosa Ami Buggy, la variante pensata per il tempo libero e l’off-road leggero.

Per accedere alla promozione è sufficiente inviare una foto del diploma all’indirizzo ami@my-customerportal.com. Dopo una rapida verifica dei requisiti, verrà inoltrato un codice sconto personalizzato da utilizzare in fase di ordine. Citroen accompagna la promozione con uno slogan accattivante e motivazionale: “La motivazione non cade dal cielo, ma viene dal garage”. Al momento, l’iniziativa è limitata al mercato francese, ma non è escluso che possa presto arrivare anche in Italia.