DS Automobiles: Jean-Éric Vergne sul podio all’E-Prix di Berlino

Dopo un primo round movimentato in un sabato piovoso, i piloti del Campionato del Mondo di Formula E si sono incontrati domenica sul circuito dello storico aeroporto di Berlino-Tempelhof per la seconda gara dell’E-Prix di Berlino. Al volante della sua DS E-Tense FE25, Jean-Éric Vergne ha colto l’occasione per conquistare un podio. Partito dal 18° posto in griglia, il francese ha dovuto affrontare un’impresa ardua. Ma grazie a un’eccellente strategia e a una prestazione formidabile, è riuscito a rimontare in modo entusiasmante. Dopo 41 giri su pista asciutta, il pilota di DS Automobiles ha tagliato il traguardo con un piacevole terzo posto.

DS: Jean-Éric Vergne è salito sul terzo gradino del podio nella seconda gara dell’E-Prix di Berlino di domenica

Con questo risultato, JEV non solo è salita al sesto posto nel Campionato Piloti, ma ha anche assicurato a DS Penske il terzo posto nel Campionato Squadre. Con due gare rimanenti nella Stagione 11, il team è ben posizionato per vincere un altro trofeo.

Maximilian Günther ha avuto meno successo. Prima della parte finale della gara, il tedesco ha avuto problemi tecnici con un componente standard ed è stato costretto ad abbandonare la gara. Cercherà la rivincita alla prossima gara. Il 26 e 27 luglio, il paddock del Campionato Mondiale di Formula E si sposterà a Londra per l’ultimo E-Prix della stagione. DS Automobiles e Penske Autosport faranno tutto il possibile per garantire una degna conclusione a questa doppia sfida.

La seconda gara a Berlino è stata fantastica perché è stata molto movimentata. DS Penske è stata sfortunata in qualifica: una bandiera rossa ha interrotto la sessione a due giri dalla fine, quando i due piloti del team erano molto indietro rispetto ai leader in griglia. Tuttavia, la pista si è asciugata in vista della gara e il team ha sviluppato una strategia perfettamente adatta alle nuove condizioni. JEV e Max, partiti 18° e 13°, si sono ritrovati in testa a metà gara, con più energia dei loro avversari. C’erano tutti gli ingredienti per conquistare un podio. Lo ha confermato JEV, che ha concluso terzo dopo una rimonta indimenticabile. Purtroppo, Max non ha potuto beneficiare della sua strategia perché la power unit anteriore, un componente comune, ha ceduto. È un peccato, perché anche lui era in lizza per il podio. DS lascia Berlino soddisfatta del risultato e ancora sul podio nel Campionato Team. Ora tutte le attenzioni sono puntate su Londra e sulle ultime due gare del campionato.

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance ha affermato: “Sono deluso dall’esito di Gara 2, ma prendo gli aspetti positivi. Quello che abbiamo ottenuto con la squadra è stato di alta qualità e il livello di prestazioni era giusto. Sono soddisfatto. Abbiamo mantenuto bene la nostra strategia. Tutto è andato bene: avevamo un ottimo livello di energia, un ritmo eccellente e due opzioni ” Mode Attack ” che siamo riusciti a sfruttare. Ero proprio dietro al vincitore di tappa, che aveva la nostra stessa strategia. Purtroppo, un problema alla trazione anteriore mi ha costretto al ritiro. Continuare la gara era troppo pericoloso: tutto si surriscaldava e i freni non sempre rispondevano in modo efficace. È un peccato, perché come pilota, è naturale voler conquistare più punti possibile. Ma penso anche che abbiamo imparato molto questo fine settimana”, ha dichiarato Massimiliano Günther

“Sono davvero soddisfatto della gara di domenica. È stato un weekend molto difficile finora in termini di risultati, dato che la squadra ha fatto un ottimo lavoro dietro le quinte. Semplicemente non è stato ricompensato. Ieri abbiamo fatto un’ottima gara, ma abbiamo avuto problemi alle sospensioni che hanno messo a repentaglio la nostra lotta per il podio. Stamattina, quando la macchina andava bene, una bandiera rossa ha infranto le nostre speranze di qualificarci per i duelli. Di conseguenza, siamo dovuti partire molto indietro. Quindi, essere sul podio oggi è una grande ricompensa per la squadra. Penso che ce lo meritiamo tutti!”, ha dichiarato Jean-Éric Vergne, campione di Formula E nel 2018 e nel 2019.