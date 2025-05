Cavallino Classic Modena 2025: Ferrari da urlo in un’edizione da record

Cavallino Classic Modena 2025 ha regalato emozioni stellari ai protagonisti e a quanti hanno avuto la fortuna di vivere questo evento speciale dedicato alle Ferrari. Il parco della maestosa Casa Maria Luigia ha fatto da splendida cornice al concorso d’eleganza riservato alle “rosse”, che ha fatto tremare i polsi dei giurati, per l’eccellenza delle auto in gara.

Non è facile scegliere quando il ventaglio è composto da tanti capolavori, come in questo caso. Gli specialisti internazionali chiamati ad attribuire i punteggi alle vetture esposte si sono tuffati nel loro compito con grande professionalità, decretando le classifiche finali.

Le Ferrari Best of Show

Courtesy of Cavallino

Alla Ferrari 250 Monza (#0442M) del 1954 di Giuseppe Prevosti è andato il premio Best of Show Competition, riservato agli esemplari con un passato agonistico. Questa vettura, con l’iconica livrea della Carrera Panamericana, è stata una magnifica interprete dei grandi trionfi messi a segno dal “cavallino rampante” nelle gare di durata del suo tempo.

Il Best of Show Gran Turismo, assegnato alla rappresentante delle GT più votata dai giurati di Cavallino Classic Modena 2025, è andato invece alla Ferrari 250 GT Pinin Farina Cabriolet (#2381) del 1960, presentata da Bacchelli & Villa, in una raffinata combinazione cromatica Abete Metallizzato con interni in pelle beige.

Una splendida Ferrari 275 GTB/4 (#09021) “long nose” a tre carburatori del 1966 si è aggiudicata il Best of Show Ferrari Classiche Certified, per l’eccellenza delle sue condizioni. La vettura, che è stata la prima della specie ad essere venduta, durante l’esposizione iniziale al Salone di Parigi, ha guadagnato i consensi degli specialisti presenti nella tenuta di Casa Maria Luigia, del celebre chef Massimo Bottura.

Edizione di grande successo

Courtesy of Cavallino

Cavallino Classic Modena, in questa edizione 2025, ha superato i già straordinari traguardi raggiunti nei quattro anni precedenti, che hanno segnato il suo cammino. Lo ha sottolineato Luigi Orlandini, Chairman & Ceo di Cavallino Inc., società organizzatrice del celebre concorso d’eleganza. Ad ascoltarlo, in presenza, anche Piero Ferrari, vice presidente della casa di Maranello, e il nipote Enzo Mattioli Ferrari.

Quest’anno, a rendere unico l’evento ci ha pensato una preziosa miscela di fattori, sapientemente amalgamati: su tutti la qualità delle auto, severamente selezionate per l’esposizione. Il resto del lavoro è stato fatto dall’opulenza del contesto, intimo e curato nei minimi dettagli; dal pubblico internazionale, molto competente; dall’atmosfera senza tempo della terra dove la grande avventura di Enzo Ferrari ebbe inizio. La ciliegina sulla torta è stata rappresentata dallo stile di Cavallino Classic Modena e dalla sapienza dei suoi organizzatori, che hanno allestito ancora una volta un concorso d’eleganza glamour e affascinante.

Un programma speciale

Courtesy of Cavallino

Il via alle danze già nella giornata di venerdì 16 maggio, quando le Ferrari sono state posizionate nel parco di Casa Maria Luigia, mentre gli ospiti sono stati coccolati nel palato dalle prelibatezze gastronomiche dello chef Massimo Bottura. La musica dal vivo della band di Alessandro Ristori ha reinterpretato i brani più iconici dell’epoca in cui il mito Ferrari prendeva forma.

Nella giornata di sabato 17 maggio, mentre la giuria internazionale attribuiva i punteggi alle auto esposte, la convivialità e la passione condivisa sono state esaltate da un crescendo di esperienze culinarie e sensoriali. Il Concorso si è chiuso con l’emozionante cerimonia di premiazione, seguita dalla cena di gala firmata Osteria Francescana. Non poteva mancare all’appello la parata domenicale delle “rosse” per le vie di Modena, città natale di Enzo Ferrari, con l’abbraccio caloroso della gente. Al Museo Enzo Ferrari i presenti si sono tuffati nella magia della storia, ammirando tante altre auto del “cavallino rampante” ricche di fascino.

A dare un sigillo ancora più esclusivo a Cavallino Classic Modena 2025 ci ha pensato la presenza di prestigiosi partner, come la casa d’aste RM Sotheby’s, Riva (con il suo iconico Aquarama Special esposto tra le vetture in concorso), Bang & Olufsen, Moët & Chandon e Azimut-Automobile Heritage Enhancement, il primo fondo di investimento regolamentato dedicato alle auto classiche. Tornando al concorso d’eleganza, doveroso elencare tutti i premi Platinum Awards assegnati. Destinatarie diverse Ferrari da urlo, che hanno ottenuto oltre 97 punti su 100 nella valutazione della giuria. Segue l’elenco completo.

Platinum Awards assegnati alle Ferrari

Courtesy of Cavallino

1967 275 GTB4 #09565 – Platinum Award

1976 308 GTB “vetroresina” #19991 di Davide Toni – Platinum Award

1976 308 GTB “vetroresina” #18887 di Alberto Galassi – Platinum Award

2010 599 GTO #174285 di Enrico Zobele – Platinum Award

1966 275 GTB4 #09021 – Platinum Award

1980 308 GTB #31261 di Tonino Tognana – Platinum Award

1983 308 GTB QV #44431 – Platinum Award

1985 “288” GTO #52715 di Giuseppe Zannoni – Platinum Award

1960 250 GT Pinin Farina Cabriolet #2381 di Bacchelli & Villa – Platinum Award

2001 550 Barchetta Pininfarina #124283 di Silvio Roberto Mario Preti – Platinum Award

2009 F430 Scuderia #166298 di Andrea Nannetti – Platinum Award

2011 458 GT3 #3236 di J.R. Amantea – Platinum Award

1953 250 MM Spyder Vignale #0390 MM – Platinum Award + The Ferrari 250 Award

1967 275 GTB4 #10025 – Platinum Award + The Ferrari 275 Award

1966 275 GTB #08389 – Platinum Award + The Ferrari Twelve-Cylinder Award

1973 Dino 246 GTS #06354 – Platinum Award + The Ferrari Dino Award

1976 308 GTB ” vetroresina” #20275 – Platinum Award + The Ferrari 308 Anniversary Award

1997 F50 #102474 – Platinum Award + The Ferrari F50 Anniversary Award

1992 F40 #93864 – Platinum Award + The Ferrari Supercar Award

2013 458 GTE #2862 – Platinum Award + The Ferrari V8 Racing Award

1989 F40 #82709 – Platinum Award + The Ferrari Vintage Preservation Award

1951 212 Export Vignale #0106E – Platinum Award + The Ferrari Restoration Award + Cavallino Magazine Award

2009 F430 GTC #2640 – Platinum Award + The Best Ferrari Sound Award

1971 365 GTB4 “Daytona” #14061– The Spirit Of Sally Award

1954 250 Monza #0442M – People Choice Award

1962 330 GTO #3765 – Chairman Award

Fonte | Canossa Events e Cavallino Inc.