Ferrari 812 Competizione: la sua accelerazione strepitosa fino ai 350 km/h sull’Autobahn | Video

La Ferrari 812 Competizione è un’auto esuberante e dal potere prestazionale infinito. Basta guardarla per rendersi conto del suo vigore dinamico. Quelli di AutoTopNL ne hanno messo alla prova un esemplare, fino alla punta velocistica. In linea con il loro format, la verifica empirica è stata compiuta su un mezzo standard, in un contesto stradale permissivo. La scelta è infatti caduta, ancora una volta, su un’Autobahn tedesca, in un tratto autostradale senza limiti, con un pilota esperto al volante.

Scelta, quest’ultima, motivata dalla necessità di gestire al meglio il veicolo, usando tutte le necessarie accortezze, anche in termini di buon senso, che solo un driver professionista può avere. Superfluo dire che imprese del genere non vanno imitate, pur essendo permesse in quei tratti viari, per i rischi che implicano per la propria e l’altrui sicurezza.

Nelle riprese dall’alto e in quelle laterali si vede la Ferrari 812 Competizione passare come un missile. Ciò implica una bravura estrema nella gestione delle sue dinamiche, non tanto per i limiti dell’auto, davvero elevatissimi, quanto per l’analisi fulminea della scenario richiesta dall’azione, per evitare qualsiasi sbavatura o imprevisto. Fatti, questi ultimi, che se prendessero forma, non darebbero molto spazio di manovra neppure sulle mitiche Autobahn, prive di vie di fuga per eseguire manovre di emergenza o lenitive.

Meglio godersi, in piena sicurezza, le immagini offerte dal video. Per scatenarsi a bordo della propria supercar altri contesti sono più appropriati, soprattutto le piste. Nel filmato si vede come la sportiva emiliana superi molto in fretta la barriera dei 300 km/h, per poi raggiungere in tempi stretti i 350 km/h di tachimetro, confermando così la velocità massima dichiarata dalla casa madre, pari ad oltre 340 km/h effettivi. Il test di AutoTopNL ha quindi ribadito in pieno lo spessore dinamico della “rossa”, anche se in questo caso il colore è diverso.

Stupisce la fluidità di guida. Con la “belva” del “cavallino rampante” sembra che le andature da jet siano un fatto naturale. Del resto, stiamo parlando di un’auto che è eccellenza pura, ingegneria di frontiera allo stato dell’arte. La Ferrari 812 Competizione gode della spinta di un motore V12 aspirato da 6.5 ​​litri di cilindrata, con 830 cavalli al servizio del piacere. Questo capolavoro ingegneristico, adottato in uno step più estremo anche dalla Daytona SP3, è il migliore omaggio reso fino ad oggi alla storia propulsiva endotermica. Definirlo un’opera d’arte meccanica e tecnologica è restrittivo. Qui c’è la migliore sapienza della casa di Maranello, applicata a una vettura stradale.

Screen shot da video YouTube AutoTopNL

Nel video si può apprezzare anche la rapidità fulminea del passaggio di marce, resa possibile dallo straordinario cambio a doppia frizione a sette rapporti. La perdita di giri è sempre molto contenuta e si spinge oltre i confini dell’immaginazione. Ovvi i riflessi sul quadro delle performance, assolutamente fuori dal comune. Qui l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene liquidata in 2.85 secondi, mentre dopo 7.5 secondi con partenza da fermo i 200 km/h sono già un ricordo. La velocità massima supera la soglia dei 340 km/h, come verificato nel test empirico offerto oggi alla vostra visione.

Ciò che il video non riesce a trasmettere sono però le emozioni sublimi regalate dal modello nei tratti più guidati, in virtù del suo handling da prima della classe. La sua forza dinamica è illustrata visivamente dai tratti particolarmente incisivi della carrozzeria in fibra di carbonio, il cui profumo è veramente racing. I volumi scultorei del corpo rapiscono gli sguardi e proiettano nella dimensione delle corse, anche ammirandola da ferma. Questa vettura sprigiona energia da tutti i pori. Il suo look è straordinariamente aggressivo, ma conserva una buona dose di eleganza. Solo a Maranello riescono a fare delle cose del genere.

Basata sulla 812 Superfast, la Ferrari 812 Competizione ne spinge ancora più in alto i contenuti ingegneristici e prestazionali. Si tratta di una serie speciale in edizione limitata, per un ristretto nucleo di fortunati clienti del marchio, dalle possibilità economiche indubbiamente grandi. Questo modello è disponibile pure in versione Aperta, ma dal punto di vista stilistico si offre agli sguardi in modo più coerente nella versione chiusa, anche se le emozioni della sua azione en plein air sono inarrivabili.

Sublimi le sonorità meccaniche del suo cuore. Il V12 aspirato da 6.5 litri che ne anima le danze distende i suoi muscoli con melodie spettacolari, in un crescendo rossiniano che tocca il suo apice all’approssimarsi del regime massimo, fissato a 9500 giri al minuto. Incredibili le scariche di adrenalina regalate da questo straordinario modello, ma adesso passiamo la palla al video. Buona visione!