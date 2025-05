Ferrari 12 Cilindri a 300 km/h sul circuito di Monza, col V12 che canta | Video

La Ferrari 12 Cilindri non mette tutti d’accordo sul piano stilistico, ma il suo profilo dinamico e prestazionale crea una perfetta unanimità, che si esprime con grandi forme di ammirazione. Il video odierno, pubblicato in rete da NM2255, consente di vedere un esemplare della specie impegnato in alcuni giri molto tirati sul circuito di Monza. Nei fotogrammi si possono gustare l’ottimo equilibrio del mezzo e la sua precisione chirurgica, oltre che la sua grinta, a riprova dell’eccellente lavoro svolto dagli uomini di Maranello.

A condire la tela ci pensa un sound da pelle d’oca, che riconcilia con l’evoluzione tecnologica, non sempre migliorativa. Il progresso, infatti, è tale se non soffoca la dimensione umana, fatta anche di sentimenti e di emozioni, umiliati dalle auto elettriche. Qui non c’è niente alla spina ed è una bella fortuna.

La Ferrari 12 Cilindri scrive i nuovi step ingegneristici nella sfera endotermica, facendosi riferimento del comparto, non solo per le straordinarie vibrazioni sensoriali generosamente elargite. A funzionare al meglio è l’intero pacchetto, che sa accarezzare con grazia i bisogni del cuore e dell’anima. Niente a che vedere con le lavatrici volanti oggi proposte da alcuni costruttori (anche il “cavallino rampante”, purtroppo, farà presto una cosa del genere, per alcune follie ideologiche dei legislatori europei). Bypassiamo il tema, che turba i sogni degli appassionati al solo pensiero. Un ottimo antidoto è la Ferrari 12 Cilindri, efficace protagonista del filmato su cui si impernia questo post.

Teatro delle riprese, come dicevamo, è il circuito di Monza. Il tempio italiano della velocità è stato scelto come terreno espressivo per qualche giro a tutto gas, con la nuova ammiraglia a motore anteriore della casa emiliana. Grande la capacità del video, nato in collaborazione con @19Bozzy92, di accarezzare le corde sensoriali, irrorandole di felici e benefiche vibrazioni. Guardare i suoi fotogrammi è tonico, a tutti i livelli.

Il pacchetto comprende una introduzione, dei giri lenti, delle riprese esterne ed interne, dei giri ad andatura brillante e delle riprese extra. Solo il look della Ferrari 12 Cilindri può aprire il campo a divergenze di vedute, perché sugli altri fronti non può che esserci una piena intesa. Questa gran turismo ha preso il posto in listino della 812 Superfast, proseguendo la tradizione delle auto coi buoi davanti al carro, rilanciata dalla 550 Maranello nel 1996.

Una Ferrari coi fiocchi

Screen shot da video YouTube NM2255

Sul piano del design, la 12 Cilindri si connette idealmente alla 365 GTB/4 Daytona, da cui mutua alcuni riferimenti estetici, oltre alle proporzioni, anche se in un quadro decisamente orientato verso il futuro. Il suo stile è molto pulito e aerodinamico, ma le geometrie insolite del lunotto posteriore e dello specchio di coda faticano a guadagnare il gradimento degli occhi. La resa è senz’altro buona dall’alto, ma guardando l’auto dal suolo, come avviene normalmente, qualche perplessità emerge sul trattamento scelto da Flavio Manzoni.

Se si fossero percorse altre strade, più convenzionali, ne sarebbe uscito fuori un capolavoro, perché la parte anteriore e il profilo laterale sono davvero molto riusciti (specie il secondo). Dietro, però, inspiegabilmente si è dato vita a un look più travagliato, cui è difficile fare l’abitudine. Peccato.

Sotto il lungo cofano anteriore della Ferrari 12 Cilindri pulsa un motore V12 aspirato da 6.5 litri, con 830 cavalli di potenza e 678 Nm di coppia massima, che è un vero inno al fascino della combustione interna. Questa unità propulsiva può spingersi fino ai 9.500 giri al minuto, con un allungo pazzesco e delle sonorità meccaniche da antologia. L’80% della coppia è già disponibile a 2.500 giri al minuto, per una risposta istantanea al comando dell’acceleratore.

Nessuna vettura del normale listino può competere con la magia del suo cuore. Solo la limited edition Daytona SP3 si spinge oltre su questo fronte, insieme alle rare 812 Competizione e Competizione A. La poderosa energia della Ferrari 12 Cilindri giunge al suolo in modo molto efficace, anche in termini di handling. Buono l’apporto dato su questo fronte dal sistema a quattro ruote sterzanti indipendenti (4WS) e dal Passo Corto Virtuale (PCV).

La vettura in esame pesa 1560 kg a secco. Ecco le sue dimensioni: 4733 mm di lunghezza, 2176 mm di larghezza, 1292 mm di altezza, 2700 mm di passo. L’agilità con cui si muove sul circuito di Monza fa svanire sia le masse che le misure, facendola danzare fra i cordoli come un fuscello. Il tutto in un quadro di melodie inebrianti, gestite col comando del gas e con il cambio F1 a doppia frizione ad 8 rapporti. Le prestazioni sono di riferimento, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi, da 0 a 200 km/h in meno di 7.9 secondi e una velocità massima di oltre 340 km/h. Cifre che regalano l’accesso della Ferrari 12 Cilindri nell’Olimpo della specie. A voi il video. Buona visione!