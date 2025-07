La nuova Fiat Pandina è ora ordinabile anche in Germania

La nuova Fiat Pandina è ora disponibile per l’ordine in Germania. L’erede della Fiat Panda colpisce per la sua cinque porte e gli interni versatili, l’elevata funzionalità, i sistemi di sicurezza innovativi e la connettività moderna. Per quanto riguarda il sistema di propulsione, la nuova Fiat Pandina si affida a un’efficiente tecnologia ibrida. Il motore a benzina da 1,0 litri eroga 51 kW (70 CV) ed è assistito da un motore elettrico in determinate situazioni. La batteria si ricarica durante la guida, ad esempio tramite il recupero dell’energia in frenata, eliminando la necessità di una ricarica esterna. Il motore a tre cilindri è abbinato a un cambio manuale a sei marce.

Il modello base nuova Fiat Pandina Pop parte da 16.490 euro

Il sistema start-stop di serie riduce ulteriormente i consumi, con una media di 5,0-5,2 litri ogni 100 km (da 44,9 a 46,2 mpg imp) nel ciclo di prova WLTP. Gli allestimenti disponibili sono POP e ICON, oltre alla variante Cross con il suo look off-road. In linea con la strategia “No More Grey” di FIAT, la nuova Fiat Pandina è disponibile esclusivamente in colori di carrozzeria audaci come Giallo Positano, Rosso Passione e Blu Italia. È disponibile come optional una verniciatura bicolore con tetto nero. Per la Fiat Pandina Cross sono disponibili anche kit per gli interni in vari colori. Questi kit, che includono piastre di protezione anteriori e posteriori e modanature laterali, enfatizzano ulteriormente il look aggressivo di questa versione.

Nuova Fiat Pandina Pop è il modello base intelligente e funzionale che offre tutto ciò di cui hai veramente bisogno. Fiat Pandina Pop vanta già un’ampia gamma di dotazioni di sicurezza. I sistemi elettronici di assistenza alla guida includono la Frenata di Emergenza Autonoma (AEB), il Riconoscimento dei Segnali Stradali, il Mantenimento della Corsia di Marcia, il Controllo dell’Attenzione del Conducente e il Controllo Elettronico della Stabilità (ESC) con Hill Holder. Sei airbag, ABS, sensori di parcheggio posteriori e punti di ancoraggio Isofix per i seggiolini per bambini completano il pacchetto sicurezza.

La nuova Fiat Pandina Pop offre comfort a bordo con sedili in tessuto nero con monogramma FIAT, volante regolabile in altezza, servosterzo elettrico Dualdrive , alzacristalli anteriori elettrici e climatizzatore manuale. Il quadro strumenti centrale è costituito da un display da 7,0 pollici (diagonale dello schermo: 17,8 centimetri). Il sistema di chiusura centralizzata si apre e si chiude tramite radiocomando.

Nuova Fiat Pandina Icon, il modello ideale di fascia media, offre ancora più comfort, più stile e più tecnologia. Oltre alle dotazioni della versione POP, la nuova Fiat Pandina ICON include specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili e una radio con display da 5 pollici (12,7 cm) che riceve anche stazioni radio digitali (DAB) e supporta l’integrazione con gli smartphone tramite Bluetooth. La radio può essere gestita anche tramite i comandi al volante. Il cruise control e il sedile di guida regolabile in altezza garantiscono un comfort ancora maggiore.

La nuova Fiat Pandina Cross è il modello top di gamma, robusta, espressiva e perfettamente equipaggiata per l’uso quotidiano e le escursioni. I suoi distintivi elementi off-road della carrozzeria sono un vero e proprio highlight visivo. Tra questi, paraurti personalizzati, modanature sui passaruota, minigonne laterali, fasce di protezione laterali e mancorrenti sul tetto. La dotazione di serie include anche luci diurne a LED, fendinebbia e vetri posteriori oscurati.

All’interno, la nuova Fiat Pandina Cross presenta una plancia bianca, rivestimenti dei sedili in materiale riciclato Seaqual con monogramma Pandina, inserti bianchi e cuciture gialle. Il sedile del conducente e il volante sono regolabili in altezza. Il sistema audio Uconnect con radio DAB, di serie su Fiat Panda Cross, è controllabile tramite un touchscreen da sette pollici (17,8 centimetri). Il sistema di infotainment consente la comoda integrazione degli smartphone compatibili tramite Android Auto e Apple CarPlay. La dotazione di serie include anche un volante multifunzione rivestito in pelle e un sensore luci e pioggia.