Lo Stellantis Automotive Hub di Betim raggiunge i 18 milioni di veicoli prodotti 

Nel mese che segna il suo 49° anniversario, lo Stellantis Automotive Hub di Betim ha un doppio motivo per festeggiare. Oltre a quasi cinque decenni caratterizzati da spirito pionieristico, innovazione e prestigio industriale, l’unità ha raggiunto un altro traguardo storico: la produzione di 18 milioni di veicoli, consolidando la sua tradizione di eccellenza nel Minas Gerais e la sua posizione di punto di riferimento nel settore automobilistico brasiliano.

Fiat Fastback Hybrid è il ’18 milionesimo veicolo’ prodotto a Betim, indicando il futuro della mobilità nel Paese

La Fiat Fastback Hybrid è stata la 18 milionesima vettura prodotta dall’azienda a Betim, rafforzando il suo impegno per il futuro di una mobilità sicura, sostenibile e accessibile in Brasile e Sud America. Il modello, uscito dalla catena di montaggio, è stato accolto dall’amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa, accompagnato da Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis Sud America, e da altri dirigenti e dipendenti presenti.

“È motivo di orgoglio raggiungere questo traguardo in un momento così iconico, mentre ci avviciniamo al 50° anniversario dello stabilimento e di Fiat in Brasile. Il Betim Automotive Hub è sempre stato sinonimo di pionierismo e punto di riferimento nelle nuove tecnologie. Qui, ad esempio, produciamo icone come la Fiat 147, la prima auto al mondo alimentata a etanolo prodotta in serie. Oggi, lo stabilimento è responsabile della produzione dei SUV ibridi-flessibili Fiat Pulse e Fiat Fastback, leader di segmento nel mercato nazionale, dotati della tecnologia Bio-Hybrid sviluppata da Stellantis. Investiremo 14 miliardi di R$ nel Betim Hub nei prossimi anni per continuare a scrivere la storia”, sottolinea Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis per il Sud America.

Con oltre 4 milioni di veicoli esportati in 37 Paesi, la Polo è un vero e proprio motore per l’economia del Minas Gerais e del Paese, riunendo più di 300 fornitori diretti e generando 17.000 posti di lavoro diretti, ovvero più della metà della forza lavoro di Stellantis in Sud America.

La visita del CEO di Stellantis Antonio Filosa al Betim Automotive Hub ha segnato anche l’inizio del conto alla rovescia per le celebrazioni del 50° anniversario dell’unità e del marchio Fiat in Brasile, che si terranno a luglio 2026.

Alla cerimonia hanno partecipato Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis per il Sud America, e altri membri del Leadership Team di Stellantis (SLT). Filosa e Cappellano hanno premuto il pulsante, dando inizio al conto alla rovescia. I dirigenti hanno colto l’occasione per riaffermare l’eredità di quasi cinquant’anni di eccellenza industriale e innovazione, che hanno consolidato lo stabilimento come simbolo di eccellenza e sviluppo per il Brasile e il Sud America.

“Lo stabilimento di Betim è la massima espressione della forza dell’ingegneria e dell’industria brasiliane. Qui combiniamo tecnologia, persone e sostenibilità per offrire soluzioni innovative ai nostri clienti. Questa storia di successo continuerà a guidare Stellantis verso il futuro della mobilità”, ribadisce Cappellano.

Sinonimo di spirito pionieristico e innovazione, Fiat celebra 50 anni in Brasile con solidi risultati commerciali e una gamma di prodotti allineata ai desideri dei consumatori locali. “Fiat è leader del secolo in Brasile. Siamo orgogliosi di aver guidato il mercato nazionale per 15 degli ultimi 20 anni. In prima linea in un’altra rivoluzione nel mercato automobilistico nazionale, la nostra Fiat Fastback Hybrid è il simbolo dei 18 milioni di veicoli prodotti a Betim, a conferma del fatto che Fiat continuerà a essere protagonista nel futuro della mobilità sostenibile e accessibile in Brasile”, celebra Federico Battaglia, vicepresidente del marchio Fiat per il Sud America.

Responsabile di alcuni dei modelli più venduti in Brasile, lo stabilimento di Minas Gerais produce icone del marchio Fiat come la Nuova Strada, leader assoluto del mercato, nonché i veicoli commerciali Argo, Mobi, Pulse, Fastback e i veicoli utilitari Fiorino e Partner Rapid della Peugeot.

Con una capacità di produzione fino a 650.000 veicoli all’anno, lo stabilimento occupa una superficie di 2,2 milioni di metri quadrati, di cui oltre 900.000 metri quadrati di superficie edificabile, il che lo rende uno degli stabilimenti automobilistici Stellantis più grandi al mondo.

Il complesso ospita anche il più grande centro di produzione di propulsori dell’America Latina, che ha raggiunto il traguardo di 2,3 milioni di motori Firefly prodotti a giugno 2025. Inoltre, lo Stellantis Automotive Hub di Betim ha raggiunto il traguardo di 1,8 milioni di motori GSE Turbo, anch’essi prodotti presso lo stabilimento.

Con autonomia tecnologica per tutte le fasi di sviluppo dei veicoli, lo Stellantis Automotive Hub di Betim riunisce oltre 3.000 ingegneri, progettisti e tecnici presso lo Stellantis Tech Center, uno spazio strategico che integra il Safety Center, il Development Center e il Virtual Center. Il complesso ospita inoltre 60 laboratori all’avanguardia e TechMobility, un centro dedicato allo sviluppo di tecnologie di elettrificazione a bassa, media e alta tensione.

“Il Betim Automotive Hub concentra tutte le fasi di sviluppo dei nuovi veicoli, con elevati standard di qualità ed eccellenza, il che rafforza ulteriormente la capacità di Stellantis di progettare, sviluppare e testare automobili di livello mondiale in Sud America. Lo stabilimento è l’espressione della nostra visione del futuro, che unisce innovazione, tecnologia e, soprattutto, personale qualificato. Grazie a questa combinazione, Stellantis offre ai clienti soluzioni moderne, sicure e sostenibili, anticipando le trasformazioni della mobilità”, afferma Glauber Fullana, vicepresidente senior della produzione di Stellantis per il Sud America.