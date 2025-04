La Ferrari 12Cilindri e la 12Cilindri Spider si aggiudicano l’iF Design Gold Award

La Ferrari 12Cilindri e la sua variante scoperta, la 12Cilindri Spider, hanno ottenuto uno dei massimi riconoscimenti nel panorama del design internazionale: il Gold Award degli iF Design Award 2025.

Si tratta di uno dei soli 75 premi “oro” assegnati a fronte di oltre 10.500 progetti esaminati da una giuria indipendente proveniente da tutto il mondo. I giurati hanno motivato il riconoscimento elogiando “l’uso creativo di elementi grafici tridimensionali che avvolgono la carrozzeria” e la “morfologia delle vetture, capace di trasmettere contemporaneamente emozione e senso di sicurezza”.

La Ferrari ha conquistato un ulteriore iF Design Award anche per la F80, dimostrando ancora una volta l’eccellenza del lavoro svolto dal Centro Stile Ferrari, guidato dal celebre designer Flavio Manzoni. La filosofia stilistica di Maranello continua così a distinguersi per la capacità di coniugare bellezza formale, funzionalità tecnica e innovazione aerodinamica in maniera armonica.

L’edizione 2025 del premio, considerato uno dei più prestigiosi a livello globale e organizzato da oltre 70 anni dall’iF International Forum Design GmbH, si è svolta a Berlino, confermando l’attenzione internazionale per i progetti più innovativi del settore industriale e automotive. In questa occasione la Ferrari 12Cilindri non poteva proprio sfigurare, specie dopo l’altro prestigioso riconoscimento ai Design Award dell’ultima edizione. Ancora una volta, il Cavallino Rampante, come recita l’espressione, s’è fatta riconoscere per i valori che mostra in campo.

La Ferrari 12Cilindri rappresenta un tributo moderno alle iconiche Gran Turismo degli anni ‘50 e ’60. Questo modello a motore anteriore V12 con due posti secchi incarna la tradizione più pura del marchio, ma la rinnova attraverso dettagli d’avanguardia. Ecco quindi linee fluide e pulite, aerodinamica attiva, cofano con apertura inversa e i caratteristici doppi terminali di scarico che omaggiano le Ferrari storiche. Il risultato è una vettura che combina eleganza classica, potenza estrema e tecnologia futuristica, mantenendo vivo lo spirito Ferrari.