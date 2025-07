Fiat Grande Panda: da dicembre 2025 sarà prodotta anche in Algeria

Fiat Grande Panda è la grande novità di Fiat. Gli ordini per questo modello si sono aperti lo scorso 28 gennaio con la vettura che viene prodotta in Serbia presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac. Questa sarà però un’auto globale che verrà venduta in tutto il mondo e dunque sarà prodotta anche in altri stabilimenti. Da dicembre 2025 ad esempio l’auto sarà prodotta anche in Algeria nello stabilimento Fiat di Orano. La notizia era già nell’aria da tempo ma nei giorni scorsi è arrivata la conferma ufficiale come riporta Milano Finanza.

Fiat Grande Panda da dicembre sarà prodotta anche in Algeria nello stabilimento di Orano

Durante i “Technology Days” ad Algeri, promossi dall’ambasciata d’Italia con Ice e Confapi, Ahcene Boussag di Stellantis El Djazair ha annunciato l’inizio imminente della produzione di un nuovo modello Fiat a Orano. La linea di assemblaggio per la Fiat Grande Panda diventerà operativa da dicembre, basandosi sulla piattaforma modulare Smart F1-H che supporta versioni elettriche, ibride e a motore termico. La variante di Orano includerà anche opzioni mild hybrid (Mhev), sebbene Boussag non abbia specificato il modello esatto.

Nello stabilimento di Orano, in Algeria, sono già iniziate le fasi di pre-produzione e le procedure per l’omologazione, in vista del lancio sul mercato locale. La produzione sarà destinata principalmente al Nord Africa e non è pensata per sopperire ai ritardi registrati nello stabilimento serbo, escludendo quindi un’esportazione verso l’Europa. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di espansione industriale di Fiat in Algeria, sostenuto dalle strategie del governo locale, che mirano a rafforzare la produzione nazionale, attrarre investimenti internazionali e promuovere veicoli a ridotto impatto ambientale, come dimostra anche lo sviluppo della nuova Fiat Grande Panda. Ricordiamo che in futuro è prevista la produzione del modello di Fiat anche in Brasile nello stabilimento Stellantis di Betim.