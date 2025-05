DS Automobiles: ecco cosa è accaduto nelle due gare dell’E-Prix di Tokyo

Il campionato mondiale ABB FIA Formula E ha vissuto una prima gara complicata sulle strade di Tokyo, in condizioni meteorologiche difficili. Anche DS Automobiles ha dovuto fare i conti con molte difficoltà. Le qualifiche sono state annullate a causa del maltempo, quindi la griglia di partenza è stata stabilita in base ai risultati delle seconde prove libere. Jean-Eric Vergne e Maximilian Günther sono partiti rispettivamente dall’8ª e 9ª posizione, inizialmente seguendo la safety car per un giro di ricognizione.

Entrambe le DS E-Tense FE25 sono rimaste nella top 10 fino a quando Günther ha dovuto fermarsi per un problema alla batteria, causando la bandiera rossa. La gara è ripresa poco dopo. Vergne ha gestito con abilità il Pit Boost e l’Ultimate Attack Mode, mantenendosi nella top 10. A due giri dal termine è risalito al 9º posto e, grazie a una penalità inflitta a un avversario, ha chiuso all’8º posto finale.

Dopo la pioggia del giorno prima, la pista di Tokyo è tornata asciutta domenica, quando nella capitale giapponese si è svolto il secondo E-Prix. Jean-Eric Vergne, che si era qualificato al quarto posto, sperava di ottenere più punti, mentre Maximilian Günther, sfortunato sabato, è partito dalla dodicesima posizione in griglia di partenza. La seconda gara a Tokyo è stata uno spettacolo lungo 32 giri, con innumerevoli sorpassi e distacchi ravvicinati. Jean-Eric Vergne, che si trovava tra l’8° e il 10° posto, aspettava la sua occasione con la sua DS E-Tense FE25. Dopo aver completato con successo la fase “Full Course Yellow”, ha sfruttato appieno la sua seconda modalità di attacco e si è fatto strada in modo spettacolare nella top 5.

La gara è stata neutralizzata poco prima della fine, quando la safety car è uscita all’inizio dell’ultimo giro. JEV ha tagliato il traguardo in sesta posizione e ha ottenuto altri punti grazie a una prestazione molto combattiva. Maximilian Günther ha fatto tutto il possibile per risalire la classifica e arrivare tra i primi 10, anche se ha dovuto sprecare la sua modalità Attacco a causa della neutralizzazione della gara. Ha concluso la sua rimonta al 10° posto. Il campionato mondiale ABB FIA Formula E resta in Asia per la decima e l’undicesima gara della stagione, che si svolgeranno il 31 maggio e il 1° giugno nelle strade di Shanghai.

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance ha dichiarato: “La seconda gara a Tokyo è stata molto diversa dalla prima: meno strategica e più combattuta, con molti duelli, sorpassi e contatti. In breve: puro motorsport! È stata una buona gara per la DS Penske, anche se la safety car ci ha penalizzato per gran parte dell’Attack Mode di Max, il che probabilmente gli ha impedito di finire tra i primi 8. Abbiamo concluso questa gara con buoni punti in vista del campionato, siamo fiduciosi nelle nostre prestazioni e siamo già concentrati sulle prossime due gare a Shanghai.”