Maserati trionfa a Zandvoort: due vittorie assolute e un weekend da ricordare 

Il secondo appuntamento stagionale della GT2 European Series Powered by Pirelli ha regalato spettacolo sul circuito di Zandvoort, dove Maserati ha brillato con le sue GT2 conquistando risultati di grande prestigio, sia in classifica assoluta che di classe

Maserati è stata protagonista sul leggendario tracciato olandese di Zandvoort

In Gara 1, la vettura n.1 di LP Racing, affidata a Philippe Prette, ha dominato dalla pole, permettendo al campione della Classe Am di ottenere un trionfo assoluto e di categoria. Il pilota francese con licenza italiana si è poi ripetuto in Gara 2, aggiudicandosi nuovamente la vittoria nella Am e chiudendo terzo assoluto.

Il successo in Gara 2 è andato invece alla coppia formata da Roberto Pampanini e Mauro Calamia, al volante della Maserati GT2 di Dinamic Motorsport. Dopo il secondo posto in Pro-Am e il terzo assoluto della prima corsa, i due hanno centrato il bersaglio nella seconda gara del weekend.

La gara inaugurale del weekend ha visto Philippe Prette, capofila della Classe Am, partire dalla pole e dettare fin da subito un ritmo insostenibile per gli altri, accumulando oltre 15 secondi di vantaggio prima della sosta obbligatoria ai box. Nella seconda parte della corsa, il pilota con licenza italiana ha saputo resistere alla pressione dei professionisti alle sue spalle, tagliando il traguardo da vincitore assoluto con meno di un secondo di margine e confermandosi al comando della sua classe. Era dal 2022 che un Am non vinceva una gara in assoluto.

Terzo posto sotto la bandiera a scacchi per la Maserati GT2 numero 7 del team Dinamic Motorsport, schierata nella Classe Pro-Am: Roberto Pampanini ha mantenuto la vettura sul gradino più basso del podio nella prima metà di gara, prima di cedere il volante allo svizzero Mauro Calamia, che ha completato la gara con un podio assoluto e come secondo classificato di categoria.

Gara 2 ha visto la Maserati GT2 del team Dinamic Motorsport partire dalla terza posizione in griglia con Mauro Calamia; il pilota svizzero è rapidamente risalito fino al secondo posto prima di cedere il volante a Roberto Pampanini. L’italiano è emerso nella stessa posizione e ha tallonato il leader della corsa, prima di sferrare un attacco decisivo a pochi minuti dal termine. Ha conquistato la vittoria assoluta e la vittoria nella classe Pro-Am, completando un weekend trionfale per la Casa del Tridente.

Il vincitore di Gara 1, Philippe Prette, sulla Maserati GT2 numero 1 del team LP Racing, è partito dal fondo della griglia a causa di un incidente nelle qualifiche. Ciononostante, è stato protagonista di una rimonta decisiva che, dopo i pit stop, gli ha portato un’altra vittoria nella Classe Am, oltre al terzo gradino del podio assoluto.

Maria Conti, Responsabile di Maserati Corse , ha dichiarato: “Ancora una volta oggi abbiamo riconfermato come il DNA sportivo di Maserati sia sinonimo di passione, successo e performance. Lo abbiamo fatto con vittorie e un bottino straordinario – una pole, due vittorie assolute, due primi posti in Classe Am, oltre a una P1 e una P2 in Classe Pro-Am – su un tracciato completamente nuovo per la GT2 European Series.

Zandvoort, con le sue curve e i suoi dislivelli, è un tracciato estremamente affascinante e lo è ancora di più per noi: una Maserati 4CL vinse la prima gara in assoluto qui disputata nel 1948, con al volante il Principe del Siam. Questo fine settimana abbiamo aggiunto un nuovo capitolo alla nostra gloriosa storia nel motorsport, in vista dell’importante anniversario che festeggeremo il prossimo anno, quando raggiungeremo un secolo di Maserati nelle corse. Il conto alla rovescia è già iniziato e ora i riflettori sono puntati sulla Maserati GT2 nell’iconica cornice della CrowdStrike 24 Ore di Spa per aumentare i traguardi del nostro trofeo. tiro”. Il prossimo appuntamento della GT2 European Series Powered by Pirelli è previsto a Spa, in Belgio , dal 26 al 29 giugno.