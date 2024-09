Maserati GT2: vittoria e secondo posto a Monza nella Fanatec GT2 European Series powered by Pirelli 

Nel rinnovato Autodromo Nazionale di Monza, Maserati ha dominato entrambe le gare del quinto round della Fanatec GT2 European Series powered by Pirelli. In Gara 1, il marchio del Tridente ha monopolizzato il podio, con tre vetture che hanno occupato tutte le posizioni di vertice. Il duo composto da Leonardo Gorini e Carlo Tamburini, al volante della Maserati GT2 numero 1 del team LP Racing, ha conquistato la vittoria, seguito da Alexandre Leroy, alla guida della numero 24 con TFT Racing, che partiva dalla pole e ha vinto nella classe AM.

Vittoria e secondo posto per la Maserati GT2 di Gorini & Tamburini a Monza

Il terzo gradino del podio è andato a Philippe Prette (sulla numero 2 con LP Racing), che si è aggiudicato anche il secondo posto di classe. In Gara 2 Gorini e Tamburini hanno conquistato un importante secondo posto in rimonta , risultato che consente loro di lottare ancora per la vittoria assoluta in campionato. Philippe Prette, d’altro canto, è stato sfortunato ed era sulla buona strada per concludere quarto e in testa alla classe AM: a causa di una foratura nell’ultimo giro ha concluso nono e quarto nella sua classe. Al contrario, Alexandre Leroy è stato costretto al ritiro a causa di un contatto con un avversario.

All’evento di Monza ha fatto il suo debutto anche una quarta Maserati GT2 nella Fanatec GT2 European Series powered by Pirelli. Schierata dalla Dinamic Motorsport con i piloti Mauro Calamia e Roberto Pampanini, non è purtroppo riuscita a concludere Gara 1 a causa di un incidente che le ha impedito di schierarsi per la gara successiva.

Le Maserati GT2 si sono subito fatte notare al via di Gara 1, dietro al poleman Alexandre Leroy. Dopo l’entrata in pista della safety car, le vetture della Casa del Tridente hanno conquistato i primi tre piazzamenti, con Gorini che è riuscito a superare per primo sia Prette che Leroy. La situazione si è cristallizzata dopo il pit stop, con Tamburini che ha ripreso a guadagnare terreno e ha consolidato il suo vantaggio, concludendo davanti a Leroy e Prette, per un podio tutto Maserati.

La seconda gara ha visto Gorini e Tamburini affrontare una rimonta, a causa di un problema in qualifica che li ha costretti a partire dal fondo. Tamburini è partito subito a un ottimo ritmo e si è portato in seconda posizione dopo pochi giri. Anche Prette e Leroy puntavano al podio e hanno deciso di fare un pit stop all’inizio della finestra.

Purtroppo Leroy è stato costretto ad abbandonare a causa di un contatto alla prima chicane, con Prette vittima di una foratura all’ultimo giro, che lo ha relegato al nono posto. Gorini, che ha preso il posto di Tamburini sulla Maserati GT2 numero 1, si è avvicinato sempre di più al battistrada, non riuscendo a raggiungerlo solo per un breve periodo durante l’ultimo giro. Come secondi classificati, tuttavia, Gorini e Tamburini rimangono in lizza per la vittoria assoluta nell’ultimo round di Barcellona, ​​in programma dall’11 al 13 ottobre. Prette e Leroy possono ancora vincere il titolo anche nella classe AM.

A Monza, durante il weekend di gara del campionato Fanatec GT2 European Series powered by Pirelli, è stata presentata in anteprima mondiale anche la nuova supersportiva Maserati GT2 Stradale. Presentata ufficialmente ad agosto alla prestigiosa Monterey Car Week in California, la vettura è un inno alla sportività più straordinaria ed esclusiva, frutto dell’unione tecnica e stilistica tra la Maserati GT2, un esempio di performance creato per il ritorno del marchio alle competizioni a ruote coperte, e la Maserati MC20, un’iconica vettura del Tridente dallo stile inconfondibile.

La GT2 Stradale è una vettura nata in pista e omologata per l’uso su strada, capace di unire le prestazioni estreme e raffinate del mondo delle corse alla possibilità di guidarla come un’auto di tutti i giorni. Il meglio delle MC20 e GT2, portabandiera del DNA racing di Maserati: velocità massima di 324 km/h; potenza massima aumentata a 640 CV (471 kW), 10 CV in più rispetto alla MC20; accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi, che la rendono la trazione posteriore (RWD) più agile della sua categoria.

Sulla pista di Monza insieme alle Maserati GT2 e GT2 Stradale non poteva che esserci l’interprete dell’esclusività più assoluta del marchio italiano: MCXtrema . La vettura da corsa da 740 CV, omologata per il solo utilizzo in pista e dedicata all’eccellenza dei gentleman driver e degli appassionati di auto da corsa, è stata prodotta in soli 62 esemplari.

Per concludere la stagione agonistica, Maserati presenterà le sue GT2 nell’ultimo round della stagione 2024 della Fanatec GT2 European Series Powered by Pirelli, che si svolgerà dall’11 al 13 ottobre a Barcellona, ​​in Spagna .