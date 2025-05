Nuova Fiat Barchetta: ecco che design potrebbe avere la sua erede

Nuova Fiat Barchetta è una reinterpretazione in chiave moderna del celebre modello di Fiat che nelle scorse ore è stata pubblicata dal designer automobilistico e creatore digitale Mirko del Prete, conosciuto anche come MDP Automotive, sulla sua pagina di Instagram. Come tutti ricorderete Barchetta è stato un modello prodotto da Fiat dal 1994 al 2005 che dopo molti anni ha riportato la casa torinese nel segmento delle spider, segmento da cui il brand mancava da un periodo davvero lungo.

Ecco come potrebbe apparire una nuova Fiat Barchetta

La vettura è nata nel 1994 da un’idea del designer greco Andreas Zapatinas, ispirato dalla Ferrari 166 MM. Zapatinas ha guidato il progetto fino al 1993, lasciando poi il posto ad Alessandro Cavazza. Il design degli interni è stato curato da Peter Davis e Giuseppe Bertolusso. Basata su un telaio accorciato della Punto, la Barchetta montava un motore 1.8 da 130 CV con variatore di fase e raggiungeva oltre 200 km/h. Solida e sicura, vantava rinforzi strutturali e numerosi dispositivi di sicurezza. Fu prodotta in un’unica motorizzazione fino al 2005.

La nuova Fiat Barchetta di Mirko del Prete attinge a piene mani dalla versione originale cercando di reinterpretare le linee in chiave moderna e contemporanea. Il risultato è quello che vedete in queste immagini che vi proponiamo. L’ipotesi in questione ha suscitato molti consensi tra gli utenti del web che hanno apprezzato il tentativo di far rivivere un modello che ancora oggi ha tanti estimatori.

Diciamo subito che al momento una nuova Fiat Barchetta, così come vi abbiamo detto anche in occasione del render di una nuova Fiat Coupé, non è prevista. La casa italiana infatti ha detto chiaramente che intende concentrarsi su quello che sa fare meglio e quindi auto compatte e medie in segmenti popolari con un occhio al mondo dei SUV e dei crossover e alle nuove tecnologie. Il tutto però sempre fornendo un rapporto qualità prezzo interessante, come dimostrato dalla recente Fiat Grande Panda e in attesa di conoscere la nuova Fiat Pandissima.