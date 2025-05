Nuova Fiat Coupé: ecco come sarebbe in versione moderna secondo l’IA

Nuova Fiat Coupé è una reinterpretazione in chiave moderna del mitico modello anni ’90 di Fiat che è stata fatta da un appassionato che ha ovviamente utilizzato l’intelligenza artificiale per ipotizzare quello che sarebbe l’aspetto odierno del mitico modello rimasto nei cuori di molti tra i fan di Fiat e non solo. Questa vettura che nella sua versione originale è stata disegnata da Chris Bangle rappresenta uno dei modelli più ricercati dai collezionisti di auto.

Ecco che design potrebbe avere una nuova Fiat coupé nel caso in cui tornasse oggi

La ricostruzione grafica della nuova Fiat coupé che vi proponiamo in questo nostro articolo è stata particolarmente apprezzata sul web dagli utenti che si augurano vivamente che in futuro una vettura di questo tipo possa nuovamente fare parte della gamma della principale casa automobilistica italiana. In verità Fiat ha detto chiaramente che non vuole portare sul mercato vetture di questo genere preferendo cocentrarsi su quello che sa fare meglio e cioè auto piccole o medie in segmenti di mercato estremamente popolari e con un rapporto qualità prezzo interessante.

A un primo impatto visivo, il design di questa nuova Fiat Coupè evoca linee familiari a quelle di alcune Aston Martin, pur lasciando spazio a suggestioni stilistiche riconducibili a Porsche e Ferrari. Un paragone che non sorprende, considerando che questa auto negli anni ’90’ con il suo motore 2.0 litri teneva testa anche a modelli di marchi ben più prestigiosi. Il frontale si distingue per i fari affilati e aggressivi, affiancati da una grande presa d’aria centrale e due feritoie verticali per il raffreddamento dei freni. Di profilo spicca una presa d’aria dietro le ruote anteriori, mentre dietro troviamo uno spoiler discreto e un ampio diffusore con doppi scarichi.

Il richiamo più forte alla versione originale è rappresentato indubbiamente dai fari rotondi un elemento tipico della vettura anni ’90. Ma anche le forme e le proporzioni dell’auto sono davvero vicine a quelle del mitico modello della casa torinese.