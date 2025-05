Prezzo e peso, ecco tutto ciò in cui la Dodge Charger elettrica supera la Tesla Model 3

Nel mondo delle alte prestazioni, la leggerezza, lo sappiamo, è tutto. È l’ingrediente segreto che rende divertenti da guidare vetture ormai iconiche come la Mazda MX-5 o la Porsche 718 Boxster. Sono esempi che raccontano come non serva una potenza mostruosa, ma una massa contenuta per esaltare agilità e dinamismo. Una lezione che, forse, la Dodge Charger Daytona ha deciso di interpretare esattamente alla maniera opposta.

Quando si entra nel campo delle auto elettriche ad alte prestazioni, la situazione infatti si complica. Le elettriche devono portarsi dietro pacchi batteria ingombranti e pesantissimi, che spesso superano i 500 kg da soli. Anche aggiungendo motori più potenti, l’inerzia resta un ostacolo difficile da aggirare.

Il video pubblicato da Edmunds offre un confronto diretto tra due approcci opposti alla performance a zero emissioni. Da un lato la Dodge Charger Daytona Scat Pack 2024, che si propone come la prima vera muscle car elettrica, dall’altro la Tesla Model 3 Performance 2024, berlina sportiva a quattro porte dalla linea sobria ma dalla meccanica efficace.

Sulla carta, la Dodge Charger vanta numeri impressionanti: 670 CV e 870 Nm di coppia. La Tesla, invece, si ferma a 510 CV e 700 Nm. Ma poi arriva il peso a cambiare le regole del gioco: la Charger, infatti, sfiora i 2.700 kg, mentre la Model 3 ferma l’ago della bilancia a circa 1.800 kg.

La prova sul campo è semplice ma eloquente. Un classico sprint su un quarto di miglio, frenata, inversione a U, e ritorno al punto di partenza segna un risultato terrificante per la Charger. Due manche, con scambio di pilota per equilibrare i risultati. E il verdetto è netto: la Tesla domina nelle accelerazioni e nella gestione della frenata, mentre la Charger riesce a distinguersi solo in curva, dove il suo assetto mostra del potenziale.

Non solo la massa, ma anche il fattore economico pesa tanto. Infatti, la Dodge Charger Daytona in versione Scat Pack parte da un prezzo di quasi 86.000 dollari, mentre la Model 3 Performance è proposta a poco più di 56.000 dollari, offrendo quattro porte, prestazioni superiori e maggiore efficienza.