Dodge Charger Scat Pack è perfetta per chi cerca una berlina americana ad alte prestazioni

Quando la Dodge Charger fu introdotta per la prima volta nel 1966, era un’auto muscolosa a due porte che si scontrava sul mercato con la Ford Mustang e altre muscle car della sua epoca. A quei tempi, l’idea di una vettura coi muscoli con più di due porte non era fattibile in quanto le persone non riuscivano ad immaginare come una berlina a quattro porte avrebbe mai potuto tenere il passo.

I tempi sono cambiati in quanto avere un set extra di porte e spazio in più per i passeggeri posteriori non è ormai più una problema e la Charger ne è l’esempio. Il motivo principale che sta alla base del nuovo design della moderna Dodge Charger è di proporre un’alternativa più pratica della Challenger. Ciò ha permesso alla berlina di non essere messa in secondo piano rispetto alla coupé a due porte.

Dodge Charger Scat Pack: una delle berline muscolose a quattro porte più potenti d’America

La Charger inoltre è una vettura molto capace, con il vantaggio di permettere ad altre persone di salire a bordo con estrema facilità. La Dodge Charger Scat Pack 2020 è una delle tante versioni di questo modello proposte nel mercato statunitense. Si tratta di un veicolo molto interessante in quanto sotto il cofano si nasconde un motore Hemi V8 da 6.4 litri capace di sviluppare una potenza di 461 CV.

Questa variante è dotata di sospensioni ad alte prestazioni, Launch Control e controllo elettronico della stabilità, tutti sistemi progettati per gestire al meglio le performance della berlina americana.

Diciamo che la Dodge Charger Scat Pack è la soluzione ideale per chi ha una famiglia ma vuole anche divertirsi in certe occasioni. Ad esempio, la vettura è in grado di completare il quarto di miglio in circa 14 secondi. Per scoprire maggiori informazioni sulla vettura, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

