Dodge Charger Daytona Scat Pack da 670 CV filmata

Dodge Charger Daytona nella versione Scat Pack da 670 cavalli è stata filmata in strada in un video pubblicato su Instagram che vi proponiamo qui sotto. Quello ripreso sembra essere un esemplare di produzione. In tal caso sarebbe la prima volta che viene immortalata. La vettura protagonista di questo video presenta cerchi in lega lucidi e quello che sembra essere un badge Scat Pack sul parafango anteriore.

In un video avvistata per la prima volta Dodge Charger Daytona Scat Pack in versione di produzione

La nuova Dodge Charger Daytona Scat Pack avrà 670 cavalli (499 kW) e 849 Nm di coppia. Quella potenza sarà indirizzata a tutte e quattro le ruote e consentirà un tempo da 0 a 100 km orari di soli 3,3 secondi. La silhouette della muscle car sembra sostanzialmente invariata rispetto ai concept.

Si vocifera che Dodge potrebbe persino introdurre una versione ICE a trazione posteriore da 300 CV (223 kW) più economica più avanti. Se questa voce fosse confermata allora questa versione sarebbe probabilmente la più popolare tra gli appassionati di muscle car che non sembrano ancora convinti di acquistare una Dodge elettrica.

Ricordiamo che Dodge Charger Daytona è la prima auto di Stellantis ad utilizzare la piattaforma STLA large che poi sarà utilizzata nei prossimi anni anche dalle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia che debutteranno rispettivamente nel 2025 e nel 2026 e saranno le prime auto di Stellantis in Europa ad usare questa architettura.