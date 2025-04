Citroën C3 e C3 Aircross: richiamate 12.000 unità per un problema

Un nuovo richiamo per Citroën C3 e C3 Aircross. 12.000 unità dei due modelli hanno registrato un nuovo problema che ha costretto la casa automobilistica francese a richiamarle. Secondo una lettera inviata da Citroen ai suoi clienti a fine marzo, il problema sarebbe un “un serraggio non corretto della barra stabilizzatrice”. Secondo quanto riporta il sito L’Argus il richiamo (codice NS4) riguarda complessivamente 12.430 veicoli, senza specificare la distribuzione tra la C3 (CC21) e la C3 Aircross (CC24). Inoltre sembra assai probabile che si tratti dei primi esemplari usciti dallo stabilimento di Trnava, in Slovacchia.

Richiamate oltre 12.000 unità di Citroën C3 e C3 Aircross per un problema al serraggio della barra stabilizzatrice

Quello di queste unità di Citroën C3 e C3 Aircross non è un problema grave e potrà essere facilmente risolto attraverso una riparazione totalmente gratuita che sarà effettuata dalla casa francese attraverso le sue officine autorizzate e consisterà nella “correzione del serraggio della barra stabilizzatrice destra”. Secondo la lettera di Citroën, la riparazione è gratuita e richiede meno di un’ora . I proprietari sono tenuti a fissare un appuntamento con l’officina più vicina. Al momento non è chiaro se siano coinvolte vetture vendute in Italia. Molto probabilmente la maggior parte sono state immatricolate in Francia dato che si tratta delle primissime unità uscita dalla linea di produzione della fabbrida di Trnava.

Citroën C3 e C3 Aircross sono due auto lanciate sul mercato da poco che prodotte a Trnava nascono si piattaforma smart car di Stellantis, la stessa che viene utilizzata anche da Fiat Grande Panda e dalla futura Fiat Pandissima il cui debutto è fissato per la prossima estate. Le due vetture sono state accolte molto bene sul mercato in Europa in special modo la C3 che sta registrando un buon numero di immatricolazioni anche nel nostro paese con prezzi molto interessanti anche per la versione elettrica che da noi parte da 23.900 euro.