Maserati GranTurismo e GranCabrio torneranno ad essere prodotte a Modena

Gradito ritorno in casa per il “tridente”. Le nuove Maserati GranTurismo e GranCabrio lasciano Mirafiori per essere prodotte negli stabilimenti di viale Ciro Menotti a Modena. Questo graditissimo ritorno nella città simbolo del marchio farà molto piacere agli appassionati. Forse l’aria della Motor Valley produrrà degli effetti benefici sul destino commerciale dei due modelli. Sicuramente darà più forza al legame con la storia. E non è un fatto secondario.

Da oltre 80 anni Modena è il cuore pulsante di Maserati. Speriamo che il rientro fra le mura domestiche delle GranTurismo e GranCabrio di nuova generazione, previsto per il quarto trimestre del 2025, sia un modo per recuperare le migliori radici del brand, anche in termini di appetibilità sul mercato per i suoi modelli.

Tutti sappiamo quanto, a dispetto di una line-up produttiva seducente, i numeri commerciali attuali non sembrano riflettere questa forza attrattiva. L’auspicio di noi italiani è quello che le cose possano tornare a girare presto per il verso giusto. Il marketing, in tale ambito, dovrà avere un peso specifico importante e un’azione correttamente indirizzata, perché è qui che si sono registrate forse le maggiori carenze.

Foto Maserati

Il nuovo management sembra orientato a fare bene pure su questo fronte. La scelta di Modena come sito produttivo futuro per le Maserati GranTurismo e GranCabrio ha un valore emblematico in tal senso. Così si vuole scrivere un nuovo e luminoso capitolo nella storia del “tridente”, onorando al meglio la sua tradizione di marchio emiliano votato alle prestazioni, all’innovazione, al design e al lusso. Il ritorno dei due modelli nel luogo di nascita delle precedenti generazioni riafferma anche il forte impegno dell’azienda nei confronti del territorio e della Motor Valley.

Lo stabilimento di Modena si distingue per le tecnologie all’avanguardia e il personale altamente specializzato che vi presta servizio. Da sempre svolge un ruolo centrale nella legacy industriale del marchio. Offre flessibilità e tecnologie all’avanguardia. In tempi recenti si è arricchito delle Officine Fuoriserie Maserati, uno spazio esclusivo dove i desideri dei clienti non hanno limiti e il processo di configurazione si impreziosisce con una innovativa linea di verniciatura per creare la Maserati dei propri sogni.

Nel sito produttivo di Modena nasce la MC20, auto dalle prestazioni estreme, declinata in più versioni, spinte dal motore V6 Nettuno, che utilizza una tecnologia di combustione a precamera derivata dai motori di Formula 1. Nell’allestimento di punta, battezzato GT2, il legame con le corse è molto forte. In questa versione hard-core la potenza si spinge a 640 cavalli, facendo di questa variante estrema la più potente Maserati con motore termico guidabile non solo in pista.

Santo Ficili, CEO di Maserati, evidenzia il rafforzamento del legame con le radici aziendali e commenta così il ritorno in casa delle GranTurismo e GranCabrio:

“Riportare la GranTurismo e la GranCabrio a Modena è una decisione orgogliosa e strategica che unisce il nostro patrimonio industriale con le capacità del futuro, per il quale è doveroso anche ringraziare i colleghi di Mirafiori per lo straordinario lavoro fatto nella prima fase di produzione negli ultimi anni”.