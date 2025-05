Maserati al FuoriConcorso con le GT2 Stradale ed MCXTrema

Maserati sarà una delle grandi protagoniste di FuoriConcorso 2025. Il prestigioso evento, nato nel 2019, si svolge sulle rive del Lago di Como, nelle storiche dimore di Villa del Grumello e Villa Sucota. Qui mette in vetrina alcuni capolavori dell’arte automobilistica. Per la casa del “tridente” si tratta della prima partecipazione ufficiale a questo rendez-vous di alta gamma, in programma dal 24 al 25 maggio.

Le vetture scelte per sigillare la presenza sono, ovviamente, molto esclusive: la GT2 Stradale e la MCXtrema. Due mezzi di grande carisma, che sapranno ritagliarsi uno spazio nel cuore dei collezionisti, degli esperti e degli appassionati d’auto presenti nella cornice lariana.

Si può parlare di un esordio in grande stile per Maserati a FuoriConcorso, che ogni anno suscita un forte interesse, con la sua trama di vetture e prototipi personalizzati, iconici, rari e inediti. Un vero paese delle meraviglie per gli amanti del bello.

Ogni edizione si focalizza su un tema diverso. Quello del 2025 è: “Velocissimo – Italian Race Cars“. Si tratta di un suggestivo tributo ad auto da corsa molto rappresentative, che hanno scritto pagine luminose nella storia del motorsport, nelle varie dimensioni espressive, o che si connettono intimamente al mondo delle corse, per il legame spirituale coltivato con esse.

Foto Maserati

In questo ambito non stonano certo le due Maserati messe in esposizione: le già citate GT2 Stradale, di fresco debutto, ed MCXtrema, che incarna in modo esclusivo il meglio delle tecnologia e delle performance del “tridente”, in chiave moderna. Sono entrambe delle auto straordinarie, che coniugano eleganza e prestazioni al top, in linea con la migliore tradizione della casa modenese.

Per la prima delle due è stata scelta una raffinata livrea “Bianco Audace” realizzata da Officine Fuoriserie Maserati, che si incastonerà bene sullo sfondo espositivo lombardo. Questa vettura declina in chiave stradale l’essenza della versione da gara che ha riportato il marchio del “tridente”, in modo luminoso, nei campionati a ruote coperte. Rispetto alla MC20 è più leggera di 60 chilogrammi. La potenza del motore V6 Nettuno cresce a 640 cavalli, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 2.7 secondi e una velocità massima superiore ai 320 km/h.

In tinta “Blu Extrema” sarà invece la Maserati MCXtrema portata a FuoriConcorso. Qui siamo al cospetto di un gioiello tecnologico a quattro ruote, non omologato per l’uso stradale, che offre un “giocattolo” al top ai collezionisti più esigenti e ai gentleman driver, in cerca delle massime emozioni in pista. Prodotta in edizione limitata di soli 62 esemplari, questa “belva” mette sul piatto una ingegneria al top, solo in minima parte illustrata dai 740 cavalli erogati dal motore V6 Nettuno biturbo da 3.0 litri di cilindrata.