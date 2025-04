Nuova Fiat Pandissima: con un look accattivante e un prezzo interessante farà passare di moda Dacia Duster

Nuova Fiat Pandissima sta per arrivare. A luglio dovrebbe avvenire la presentazione ufficiale con gli ordini che si apriranno entro fine anno come anticipato dal numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois. La seconda vettura della nuova famiglia Panda sarà un crossover di segmento C dalle forme squadrate che dovrebbe essere lungo poco meno di 4,4 metri. Si tratterà dunque di un concorrente diretto di Dacia Duster che potrebbe avere le carte in regola per dare serio filo da torcere al celebre SUV oltre che alla nutrita concorrenza presente in quel segmento di mercato destinata ad aumentare ulteriormente nel corso dei prossimi anni.

Dacia Duster nei guai? Nuova Fiat Pandissima sta per arrivare sul mercato

Nuova Fiat Pandissima nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e arriverà sul mercato in versione elettrica e ibrida. In alcuni selezionati mercati sarà pure disponibile la versione a benzina. Secondo alcune indiscrezioni tutte ovviamente da confermare la versione di partenza potrebbe avere un prezzo di 20.900 euro mentre la versione elettrica potrebbe partire da 26.900 euro. Previsto in futuro l’arrivo anche di una versione con maggiore autonomia che potrebbe partire da 28.900 euro ed una con appena 200 km di autonomia che invece potrebbe partire da 22.900 euro.

Nuova Fiat Pandissima sarà inoltre l’unica auto di Fiat a disporre anche di una versione a 7 posti su tre file di sedili che però dovrebbe essere disponibile solo nella versione ibrida. Dunque la vettura che qui vi mostriamo in un celebre render di qualche tempo fa sembra avere le carte in regola per fare davvero bene sul mercato dando serio filo da torcere a Dacia Duster e altri modelli.

Ricordiamo infine che circa un anno dopo la nuova Fiat Pandissima la gamma di Fiat si arricchirà con il terzo modello della famiglia Panda. si tratterà della nuova Panda Fastback a cui poi seguirà il pickup nuova Strada nel 2027 e la nuova Panda camper nel 2028. Ancora incerto se ci sarà spazio anche per una nuova Fiat Multipla. Il CEO Francois non lo esclude ma dipenderà se Fiat riuscirà a trovare un progetto valido e all’altezza di questo nome. Infine entro il 2030 avverrà il debutto della nuova Fiat Pandina.