Hertz aggiunge la Jeep Wrangler 2025 alla sua flotta

Hertz, una delle più grandi compagnie di autonoleggio al mondo, ha dciso di collaborare con l’iconico marchio Jeep per aggiungere una collezione dedicata di Jeep Wrangler 4xe alla sua nuovissima flotta. Giusto in tempo per aprire il tetto e godersi la libertà della guida open-air, la Wrangler 4xe (l’ibrida plug-in più venduta in America) sarà disponibile per il noleggio a partire da questo mese nelle principali città del paese. Inoltre, Hertz offrirà ai clienti varie offerte a sorpresa e novità. I conducenti possono prenotare la loro Jeep Wrangler 4xe quest’estate tramite questo link speciale su Hertz.com.

Jeep Wrangler 4xe sarà disponibile per il noleggio a partire da questo mese

“Siamo entusiasti di aggiungere la Jeep Wrangler 4xe alla nostra ampia gamma di nuove auto, camion e SUV a noleggio presso Hertz e di offrire ai clienti un assaggio di cosa significhi essere proprietari di una Wrangler“, ha dichiarato Henry Kuykendall, Vicepresidente Esecutivo di Hertz per le Operazioni in Nord America. “La Jeep Wrangler è un’icona e sempre molto richiesta per l’estate. Con il perfetto mix di robustezza e le più recenti tecnologie, i modelli 4xe delizieranno sicuramente chi cerca la massima libertà e avventura nei propri viaggi.”

La Jeep Wrangler è fatta per l’estate. Il primo accenno di caldo e sole spinge i proprietari ad aprire o rimuovere il tetto per godersi la libertà all’aria aperta che la Wrangler offre”, ha dichiarato Lucy McLellan, responsabile globale marketing e comunicazione del marchio Jeep. “La nostra partnership con Hertz offre ai conducenti che non hanno ancora sperimentato i vantaggi di possedere una Wrangler l’opportunità di sperimentare in prima persona le gioie della guida su strade aperte durante i loro viaggi estivi, ricevendo un ‘Jeep Wave’, venendo ‘abbassati’ e prendendo parte a una cultura comunitaria che porta sorrisi a proprietari e passanti dietro ogni angolo”.

McLellan ha aggiunto: “Questa partnership offre inoltre ai conducenti che stanno pensando di acquistare una Jeep Wrangler 4xe l’opportunità di provare in prima persona l’ibrido plug-in più venduto in America”.