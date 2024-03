Jeep Wrangler 4xe: rischio di incendio, la casa americana citata in giudizio

Jeep è coinvolta in una causa presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Detroit, in cui è accusata di non aver affrontato adeguatamente un problema con il suo Jeep Wrangler 4xe che potrebbe causare incendi. La causa coinvolge nove querelanti provenienti da sette stati, tutti proprietari di modelli Wrangler 4xe. Si tratta di una proposta di class action, secondo cui il rischio di incendio potrebbe essere attribuito ai pacchi batteria agli ioni di litio del veicolo. Mentre la causa afferma che il produttore non ha fornito alcuna soluzione al difetto, Stellantis contesta questa affermazione, dichiarando che i rivenditori stanno attualmente effettuando le riparazioni necessarie.

A causa del rischio di incendio di Jeep Wrangler 4xe, la casa americana è stata citata in giudizio

La causa afferma: “Sebbene FCA sostenga che la causa principale degli incendi sia sconosciuta, è praticamente certo, in modo allarmante per i consumatori, che il difetto sia collegato ai pacchi batteria agli ioni di litio ad alta tensione dei veicoli e ai relativi componenti utilizzati per spingere i veicoli quando sono in modalità elettrica”.

A novembre, Stellantis ha identificato un rischio di incendio associato al suo Jeep Wrangler 4xe e ha annunciato un richiamo per 32.125 unità negli Stati Uniti, 3.856 in Canada e altre 9.294 unità altrove. In quel momento, l’azienda ha dichiarato che la correzione avrebbe comportato un aggiornamento del software oppure, in caso di rilevamento di un particolare codice di errore, la sostituzione gratuita dell’intera batteria. Jeep ha registrato 8 casi di incendio dei veicoli, tutti verificatisi quando le auto erano parcheggiate e spente.

Il Detroit News riferisce che un rapporto pubblicato dalla National Highway Traffic Safety Administration il 22 febbraio ha indicato che la società avrebbe iniziato a informare i concessionari sulla correzione a partire dalla settimana scorsa, mentre i proprietari sarebbero stati avvisati a partire dal 7 marzo.

Oltre ad affermare che Stellantis non ha affrontato adeguatamente il problema, i querelanti sostengono che l’azienda doveva essere consapevole di un potenziale difetto del veicolo a causa di una “storia di problemi” riguardanti le batterie Samsung SDI utilizzate nei loro pacchi. I querelanti cercano un risarcimento che includa il rimborso del prezzo di acquisto delle loro Jeep, oltre al risarcimento dei danni economici.