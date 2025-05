Fiat e Abarth: Guillaume De La Giraudiere nuovo Direttore in Francia

Dal 1° maggio 2025 , Guillaume de La Giraudiere è il nuovo Direttore di Fiat, Abarth e Fiat Professional. Francia. Risponde a Xavier Duchemin. Diplomato presso l’École des Employers di Angers (ESSCA), Guillaume de La Giraudiere lavora in azienda da 19 anni. Grazie alla sua significativa esperienza come Responsabile Vendite e poi Area Manager, ha assunto la direzione di diverse concessionarie Peugeot, Citroën e poi DS Automobiles. Dal 2020 è Direttore Vendite Auto Nuove di Citroën Francia

“È con grande orgoglio e autentico entusiasmo che oggi assumo la guida dei marchi Fiat, Abarth e Fiat Professional. Questi marchi iconici incarnano la tradizione, l’innovazione, l’elettrificazione e la passione automobilistica italiana, e hanno un forte potenziale in un mercato in rapida trasformazione. La mia ambizione è chiara: conquistare quote di mercato nel segmento delle autovetture, trainati dal lancio della Grande Panda, e continuare a rafforzare la nostra posizione nel segmento dei veicoli commerciali, dove Fiat Professional può contare su una riconosciuta competenza tecnica e di prodotto, focalizzata rigorosamente sulle aspettative dei nostri clienti”.

“Si tratta anche di prolungare il successo commerciale della Topolino, vero catalizzatore di mobilità e potente vettore di immagine del marchio Fiat. In questa dinamica, sono orgoglioso di circondarmi di una rete impegnata e combattiva, pronta ad accettare la sfida di aumentare le vendite Fiat in Francia. Desidero ringraziare sentitamente Thomas Bauchet per il suo impegno, la sua professionalità e la qualità del lavoro svolto in questi ultimi anni. »