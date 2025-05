Fiat Grande Panda Hybrid: prezzo giù a maggio 2025 con la promozione di Fiat

Fiat Grande Panda Hybrid è la versione più popolare tra quelle proposte sul mercato dal nuovo modello di Fiat. La conferma arriva dai dati di vendita che riportano come la maggior parte degli ordini fin qui ricevuti riguardi principalmente la versione dotata del motore termico. A proposito di questa auto, che come sappiamo sta ottenendo un notevole successo di mercato, si segnala una nuova interessante promozione di Fiat valida per tutto il mese di maggio del 2025 in Italia.

Ecco la promozione di maggio 2025 per acquistare in Italia la nuova Fiat Grande Panda Hybrid

La nuova Fiat Grande Panda Hybrid adotta il noto motore 3 cilindri PureTech da 1,2 litri con una potenza di 100 CV, abbinato a un cambio automatico a 6 marce che integra un motore elettrico da 29 CV. La potenza complessiva del sistema ibrido raggiunge così i 110 CV. In Italia, il prezzo di listino parte da 18.900 euro. Tuttavia, chi rottama un’auto può beneficiare di uno sconto di 1.000 euro, a cui si aggiunge un bonus di 950 euro in caso di acquisto tramite finanziamento, portando il prezzo della versione Pop a 16.950 euro. L’offerta prevede anticipo zero, rate mensili da 253 euro per 36 mesi e una maxi rata finale, che richiede un’attenta valutazione.

Siamo sicuri che grazie a questa promozione le vendite di Fiat Grande Panda Hybrid cresceranno ancora. Intanto a Kragujevac in Serbia dove la vettura viene prodotta sono raddoppiati gli operai italiani provenienti dagli stabilimenti italiani giunti a dare man forte alla produzione in maniera da accelerarla per soddisfare tutte le richieste fin qui arrivate. Ricordiamo che presto questo modello potrebbe beneficiare del debutto anche di altre varianti. Si parla della 4X4, di una elettrica low cost da meno di 20 mila euro e di una elettrica con autonomia di circa 425 km. Al momento invece non sembra prevista una versione con motore a benzina che invece potrebbe arrivare in altri continenti tipo Nord Africa e America Latina.