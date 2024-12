Xavier Duchemin è il nuovo direttore di Stellantis in Francia

Il nuovo direttore della regione europea di Stellantis, Jean-Philippe Imparato, sta proseguendo la ristrutturazione dell’azienda nei vari paesi europei per dare nuovo slancio commerciale al gruppo automobilistico. Una novità importante riguarda Stellantis Francia con l’uscita di Christophe Musy che entra in Europa e sarà responsabile degli importatori e dei paesi con contratto di agente NRM (Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi). Xavier Duchemin, ex capo della Peugeot qualche anno fa, diventa direttore di Stellantis in Francia.

Xavier Duchemin prende il posto di Christophe Musy come nuovo capo di Stellantis in Francia

Xavier Duchemin conosce molto bene le reti Stellantis in Francia. Conosce soprattutto la rete Peugeot che necessita di essere rilanciata in Francia dopo due anni piuttosto difficili. Con questa nomina, Jean-Philippe Imparato vorrebbe restituire a ciascun Paese maggiori responsabilità e potere decisionale, compresa la gestione della produzione in fabbrica.

Questa nomina, confermata dal produttore, fa parte di una strategia di ristrutturazione globale avviata da Jean-Philippe Imparato , nuovo direttore della regione europea estesa della casa automobilistica Christophe Musy lascia dunque il suo incarico di direttore di Stellantis France. Si unisce al team di Jean-Philippe Imparato in un nuovo dipartimento chiamato “operazioni di vendita”, guidato da Lucas Napolitano. Sarà responsabile del mercato Europa 25 al di fuori di Francia, Italia, Spagna, Regno Unito e Germania.