Fiat Topolino: super prezzo a maggio 2025 per il quadriciclo più venduto in Italia

Fiat Topolino ha dominato il mercato degli quadricicli elettrici in Italia, registrando 652 immatricolazioni solo ad aprile e 1.641 unità nei primi quattro mesi del 2025. Questi risultati rappresentano rispettivamente il 37,2% e il 34,1% di quota di mercato nella sua categoria. Per consolidare ulteriormente questa leadership, Fiat lancia una nuova offerta promozionale per maggio, chiamata TOPOBONUS25.

Per il mese di maggio Fiat presenta una nuova offerta commerciale per Fiat Topolino con 400€ di sconto sul prezzo di listino

Questa iniziativa offre 400€ di sconto sul prezzo di listino e una soluzione di leasing di 24 mesi proposta da Stellantis Financial Services, con un primo canone di 3.527€ e 23 canoni mensili da 49€ a tasso zero. Un’opportunità conveniente per entrare nel mondo della mobilità elettrica.

La nuova promozione rende Fiat Topolino ancora più accessibile a giovani, famiglie e utenti urbani, grazie a una formula vantaggiosa e a una disponibilità immediata, con consegne previste in sole quattro settimane. Il quadriciclo elettrico di casa Fiat unisce stile e praticità, offrendo costi di gestione contenuti, esenzione dal bollo per almeno cinque anni e la possibilità di ricarica tramite una semplice presa domestica. Con una lunghezza di appena 2,53 metri e una velocità massima di 45 km/h, si adatta perfettamente alla mobilità cittadina, anche nei contesti a 30 km/h. L’autonomia raggiunge i 75 km con batteria da 5,4 kWh.

La Fiat Topolino si conferma leader tra i quadricicli elettrici con oltre 1.600 immatricolazioni nei primi mesi del 2025 e una quota di mercato superiore al 34%. Per maggio, FIAT propone l’offerta TOPOBONUS25 con 400€ di sconto e un leasing a tasso zero che rende l’accesso alla mobilità elettrica ancora più semplice. Con un’autonomia di 75 km, ricarica domestica, esenzione dal bollo e costi di gestione ridotti, è perfetta per la città. Compatta, maneggevole, abitabile e con accesso libero nelle ZTL, la Topolino è molto più di un veicolo: è un nuovo modo, sostenibile e intelligente, di vivere la città.