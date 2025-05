Tour Excellence DS N°8: è partito l’esclusivo viaggio sensoriale

Oggi ha preso ufficialmente le mosse il prestigioso “Tour Excellence DS N°8“, un viaggio che porterà la nuova vettura a spasso per l’Italia, con tappe nei diversi Store del marchio. Ad aprire le danze ci hanno pensato, in data odierna, i punti vendita di Como e Bologna. Da qui è iniziata la lunga avventura, che attraverserà il Belpaese fino alle battute conclusive di luglio. Un modo per far conoscere, in una cornice raffinata, questa vettura, che combina le doti dei SUV, delle station wagon e delle berline.

Costruita dal mese di aprile del 2025, la DS N°8 si basa sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis. Si tratta del primo modello di grandi dimensioni del marchio a nascere unicamente in versione 100% elettrica. Per far conoscere quest’automobile al pubblico nostrano, dopo il vernissage ufficiale, è stato pianificato un tour ad effetto che, in ogni tappa, darà la possibilità di vivere un’esperienza immersiva e premium nel mondo DS, tra ambientazioni raffinate, eventi serali riservati e presentazioni “one to one” con i DS Expert Advisor.

In totale saranno coinvolti 45 concessionari italiani del marchio, che offriranno un viaggio sensoriale alla scoperta della nuova vettura. I primi appuntamenti, come dicevamo, hanno preso forma a Como e Bologna. Poi toccherà a diverse altre città del Belpaese, toccate dal “Tour Excellence DS N°8”.

I vari momenti di questo cammino sono stati inseriti nel calendario pubblicato sul sito ufficiale del costruttore automobilistico francese. Una mappa interattiva mostrerà, nello spazio web prima menzionato, i giorni in cui la vettura sarà presente nei DS Store italiani. Offrirà inoltre la possibilità di registrarsi, compilando on line il form dedicato, per essere ricontattati da un DS Expert Advisor.

Per il prestigioso roadshow, ciascuno degli showroom selezionati avrà a sua disposizione, durante la tappa di interesse, una DS N°8 in versione ETOILE da 230 cavalli. Quattro, in totale, gli esemplari impegnati nell’esperienza lungo lo stivale, con carrozzeria in tinta Grigio Palladio o Grigio Cristallo. Tutti saranno godibili solo in esposizione statica, ma in una cornice elettrizzante e glamour. Ordinabile da poche settimane in Italia, questo D-SUV 100% elettrico prende forma nello stabilimento Stellantis di Melfi (PZ).

Grazie anche alla sua efficienza aerodinamica, DS N°8 promette un’autonomia di notevole portata. Il modello vuole ergersi a manifesto del brand francese sulla mobilità premium “alla spina”. Due gli allestimenti disponibili: oltre al già citato ETOILE c’è il PALLAS. I clienti possono scegliere fra tre step di potenza: 230, 245 e 350 cavalli, quest’ultimo a doppio motore elettrico, per garantire la trazione integrale. I prezzi ballano da 58.900 a 74.540 euro.