DS N°8, l’ammiraglia elettrica segna l’inizio di una nuova era “ispirata al mondo della gioielleria”

Il marchio DS Automobiles inaugura una nuova fase con la DS N°8, il primo modello di una gamma destinata a ridefinire i canoni del brand.

Alessandra Mariani, responsabile Marketing di DS Italia, spiega che il cambio di nomenclatura, deciso per un passaggio curioso e interessante da DS8 a DS N°8, rappresenta un’evoluzione importante. “Abbiamo festeggiato 10 anni nel 2024, ora entriamo nel secondo ventennio puntando a innovare radicalmente. Il nuovo naming si ispira al mondo della gioielleria e della profumeria, segnando l’inizio di un’epoca di grande trasformazione”.

La DS N°8 è molto più di un’auto. La vettura rivoluzionaria del marchio interno al Gruppo Stellantis è la nuova ammiraglia 100% elettrica del marchio, simbolo della nuova filosofia di design che caratterizzerà anche i futuri modelli.

Il progetto nasce da un’idea semplice quanto potente, ovvero la tanto desiderata e ambita serenità. Questa parola chiave ha guidato ingegneri e designer nella creazione di un veicolo che offre un’esperienza di viaggio rilassante e senza stress, anche grazie a un’autonomia straordinaria fino a 750 km e ricariche rapide che raggiungono l’80% in appena 27 minuti. Tutto quello che può spingere via l’ansia da ricarica che fa idealmente parte del mondo dei veicoli elettrici.

Gli interni dell’ammiraglia DS non sono da meno. Ispirati alla concept Aero Sport Lounge, offrono sedili in pelle nappa con tecnologia Neck Warmer e dettagli che richiamano le calandre storiche dei motori termici. Il comfort è ulteriormente esaltato dal sistema audio Focal 3D di ultima generazione e da un ampio touchscreen da 16 pollici disposto orizzontalmente, una scelta precisa per migliorare la sicurezza e ridurre le distrazioni alla guida.

Il cliente tipo dell’ammiraglia DS, secondo l’indirizzo del marketing del brand, sarebbe un professionista, prevalentemente uomo, proveniente dal settore aziendale, pronto ad abbracciare il passaggio all’elettrico grazie alle performance elevate e all’autonomia rassicurante della N°8.

Guardando avanti, DS Automobiles promette una gamma variegata con motorizzazioni ibride, plug-in ed elettriche, puntando a rafforzare la notorietà del marchio e conquistare una fetta sempre più ampia del mercato premium.