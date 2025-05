Stellantis ferma i piani per l’impianto di batterie e il centro ricambi di Belvidere

L’accordo da 4,8 miliardi di dollari tra United Auto Workers e Stellantis per l’apertura di uno stabilimento di assemblaggio, un centro di distribuzione di ricambi e uno stabilimento di produzione di batterie a Belvidere non avrà luogo secondo quanto dichiarato da UAW nei giorni scorsi. L’accordo da quasi 5 miliardi di dollari era stato annunciato per la prima volta nell’autunno del 2023.

Stellantis a Belvidere produrrà un nuovo pickup ma niente più centro ricambi e impianto di batterie

Comportava un investimento di 100 milioni di dollari per trasformare l’attuale stabilimento di assemblaggio di Belvidere in un centro di distribuzione di ricambi, la costruzione di un impianto di produzione di batterie da 3,2 miliardi di dollari e di uno stabilimento da 1,5 miliardi di dollari per la produzione di un camion di medie dimensioni.

“Kevin Gotinsky, responsabile del dipartimento Stellantis del sindacato, ha dichiarato questa settimana, secondo Automotive News, che per quanto riguarda Belvidere, la casa automobilistica procederà solo con la produzione di un pikcup di medie dimensioni nel 2027 e non con l’aggiunta di uno stabilimento di batterie in joint venture e di una struttura di distribuzione di ricambi Mopar come precedentemente previsto”, riportano alcuni organi di stampa in America.

Stellantis aveva inizialmente dichiarato di voler riaprire lo stabilimento di Belvidere, affermando che intende operare lì su due turni con 1.500 dipendenti. Ciò avverrà ma solo per la produzione del nuovo pickup medio mentre tutte le altre novità annunciate in precedenza non saranno più portate avanti dal gruppo. A gennaio infatti la società aveva dichiarato che tali piani sarebbero stati rivalutati a causa delle condizioni di mercato. Ricordiamo che lo stabilimento di assemblaggio di Belvidere, dove fino a qualche anno fa si produceva Jeep Cherokee, è chiuso da febbraio 2023.