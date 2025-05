Nuova Fiat 500 ibrida: assemblati a Mirafiori i primi esemplari

Fiat ha raggiunto un traguardo significativo con la produzione dei primi esemplari pre-serie della nuova Fiat 500 ibrida, realizzati nello storico stabilimento di Mirafiori a Torino. Questo momento rappresenta una fase fondamentale nel percorso verso l’industrializzazione completa del nuovo modello, segnando l’inizio delle attività operative che porteranno alla produzione in serie.

L’industrializzazione della nuova Fiat 500 Ibrida procede nei tempi previsti, con la produzione a Mirafiori entro la fine anno

La fase pre-serie serve infatti a testare e ottimizzare i processi produttivi, correggere eventuali criticità e formare il personale sulle specificità del nuovo veicolo. L’obiettivo dell’azienda è avviare ufficialmente la produzione entro la fine dell’anno, con una tabella di marcia che punta a rispettare la scadenza prevista per novembre, confermando l’impegno di FIAT nel rilancio produttivo e tecnologico del polo torinese.

Con la nuova Fiat 500 ibrida, la casa torinese amplia la sua gamma e riafferma il suo legame di lunga data con l’Italia, con le sue persone e con i suoi valori. Il nuovo modello incarna la rilevanza sociale di FIAT e il suo profondo legame con il Paese e le sue comunità, offrendo una soluzione su misura per contribuire alla transizione verso una mobilità più sostenibile.

“500 Hybrid offre un’elettrificazione accessibile e uno stile iconico, a dimostrazione che la rilevanza sociale è al centro della missione del Brand “, ha dichiarato Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO di Stellantis a livello globale . ” Con la 500 Hybrid, stiamo rafforzando la produzione a Mirafiori per garantire la produttività dello stabilimento e soddisfare la domanda. Le nostre radici sono in Italia e non è un caso che le due FIAT più iconiche siano prodotte qui: la Panda a Pomigliano e la 500 a Mirafiori”.

La Nuova Fiat 500 ibrida sarà equipaggiata con la motorizzazione Hybrid, offrendo ai consumatori di tutta Europa e non solo l’opportunità di scegliere ancora una volta la nostra iconica city car. La 500 si conferma una delle migliori ambasciatrici del “Made in Italy”, con oltre il 70% delle unità prodotte a Mirafiori ed esportate all’estero. Le prime unità di assemblaggio pre-serie sono la prova tangibile che FIAT è sulla buona strada per avviare la produzione nel quarto trimestre. Collocando saldamente in Italia design, produzione e innovazione, FIAT continua a scrivere una storia in cui le radici locali incontrano una visione globale, con la 500 al centro.