Kimera EVO38: i 600 CV di passione retrò scaricati finalmente in pista

Dopo un lungo lavoro di sviluppo, Kimera Automobili ha finalmente svelato i primi giri della EVO38, la sua ultima creazione dal sapore retrò ma con tecnologia all’avanguardia. Il debutto dinamico è avvenuto tramite un video condiviso su Instagram, dove il prototipo 01 ha ruggito con tutta la forza dei suoi 600 cavalli, preannunciando prestazioni da brivido e un’anima profondamente corsaiola.

La EVO38 si propone come erede spirituale delle leggendarie icone del rally torinese, prodotte tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Novanta, con evidente riferimento alla Lancia 037. Con questa vettura, Luca Betti e il suo team immaginano un’evoluzione alternativa della storia: un universo parallelo in cui quelle auto leggendarie non si sono mai fermate, ma hanno continuato a evolversi.

Il cuore pulsante della EVO38 è un motore quattro cilindri turbo da 2,1 litri, dotato anche di compressore volumetrico. Il propulsore, come anticipato, eroga una potenza di 600 CV a oltre 7000 giri/minuto e una coppia massima di 580 Nm, con ben 400 Nm già disponibili a soli 2000 giri/min. Una spinta brutale, gestita dalla trazione integrale permanente, un’inedita novità per Kimera. Sono presenti anche differenziali autobloccanti anteriori e posteriori, cambio manuale a sei marce e un controllo elettronico estremamente raffinato.

Il telaio di questo restomod è stato rinforzato e ottimizzato per sopportare l’enorme spinta del propulsore, garantendo un’esperienza di guida cruda e viscerale, pensata per evocare le sensazioni delle auto da rally di un tempo, ma con l’affidabilità e la precisione contemporanea.

Prodotta in appena 38 esemplari, ognuno realizzato artigianalmente, la EVO38 si presenta come un vero oggetto da collezione, destinato a pochi appassionati dal palato fine. Il design, pur modernizzato, resta fedele al DNA sportivo del passato sportivo Lancia, con forme scolpite e muscolose che trasudano performance.

Con la prima uscita in pista, Kimera conferma la concretezza del progetto EVO38, un’auto che omaggia l’epopea del rally con uno stile moderno. Come ha dichiarato Betti: “Queste vetture fanno parte del nostro patrimonio culturale. Continuano a ispirare sogni, ancora oggi”. Impossibile non dargli ragione.