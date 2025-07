Leapmotor: a giugno 2025 le sue vendite hanno raggiunto il massimo storico

Nel giugno 2025, Leapmotor ha registrato un record storico con 48.006 veicoli elettrici venduti, segnando un nuovo picco per il marchio cinese sostenuto da Stellantis. Fondata nel 2015, l’azienda ha raggiunto l’importante traguardo di 800.000 consegne complessive il 18 giugno. Il ritmo di crescita delle vendite si è intensificato nell’ultimo mese, confermando il trend positivo e il crescente interesse verso i modelli elettrici del marchio nel mercato automobilistico globale.

Nel 2024, Stellantis, ha acquisito il 20% di Leapmotor. Le due parti hanno creato la joint venture Leapmotor International, con Stellantis che detiene il 51%. Con il supporto della quinta casa automobilistica per volume di vendite, Leapmotor è riuscita ad aumentare il proprio volume di vendite. Il 1° luglio, Leapmotor ha annunciato di aver venduto 48.006 unità a giugno, con un aumento del 138,65% su base annua. La casa cinese ha inoltre venduto il 6,52% di auto in più rispetto a maggio 2025. Nella prima metà del 2025, la startup cinese finanziata da Stellantis ha venduto 221.664 veicoli. Questi dati di vendita includono sia le vendite nazionali che quelle all’estero.

Leapmotor non ha specificato il volume delle vendite all’estero nel primo semestre del 2025. Tuttavia, l’azienda ha esportato 17.200 veicoli da gennaio a maggio 2025. I dirigenti della casa automobilistica hanno sottolineato che si tratta del risultato più alto tra le startup cinesi di veicoli a nuova energia.

Nel 2024, Leapmotor ha venduto 293.700 veicoli. L’incremento delle vendite di quest’anno è in parte dovuto al lancio del crossover elettrico compatto Leapmotor B10. Inoltre, Leapmotor ha lanciato la versione aggiornata del C10 e del SUV C16. Nel 2025, l’obiettivo di vendita di Leapmotor è di 500.000-600.000 auto. Vi è un’alta probabilità che la casa automobilistica raggiunga questa soglia grazie all’imminente lancio della berlina di massa B01 e al conseguente aumento delle vendite di auto, tipico di fine anno in Cina.

Leapmotor mira a rafforzare la propria presenza in Europa nel corso del 2025, pianificando l’apertura di oltre 700 punti vendita nei principali mercati del continente. Attualmente il marchio cinese conta già più di 400 showroom attivi in 13 paesi europei. L’offerta internazionale comprende la citycar elettrica T03 e il SUV C10, ai quali si aggiungerà presto il crossover urbano B10, destinato ad ampliare la gamma per il mercato globale.