Salvini: “Filosa? Peggio di Tavares non potrà essere”

Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha rilasciato una dichiarazione piuttosto pungente a margine di un evento tenutosi a Milano relativa al gruppo Stellantis. Ciò è avvenuto parlando dell’attuale amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa. «Ci vuole poco» ha detto Salvini, “per fare meglio rispetto all’ex amministratore delegato del gruppo, Carlos Tavares”.

Insomma il Ministro Salvini ha voluto così sottolineare la scarsa stima per il precedente numero uno di Stellantis. Salvini ha aggiunto con una punta di sarcasmo che a Filosa basta davvero poco per far dimenticare il suo predecessore e che «fare peggio è difficile», indicando quindi una scarsa considerazione nei confronti della gestione passata. Inoltre, il ministro ha spiegato di non aver ancora avuto l’occasione di incontrare personalmente Antonio Filosa.

Quando gli è stato chiesto se fosse disponibile a un incontro con il numero uno di Stellantis, Salvini ha risposto con una certa apertura: «Perché no». Queste dichiarazioni riflettono un certo scetticismo nei confronti della leadership del gruppo automobilistico, ma al contempo mostrano una disponibilità a dialogare, lasciando aperta la possibilità di un confronto futuro. Le sue parole hanno subito catturato l’attenzione, facendo discutere sia negli ambienti politici che nel mondo dell’industria automobilistica, soprattutto considerando l’importanza strategica di Stellantis nel panorama economico italiano ed europeo.

Vedremo se questo invito di Salvini sarà accolto dal nuovo numero uno di Stellantis che al momento pare impegnato in un tour a livello mondiale negli stabilimenti dell’azienda e a redigere il nuovo piano industriale dell’azienda revisionando in maniera profonda il precedente Dare Forward 2030 di Carlos Tavares.