Fiat, il CEO Francois: “Le auto elettriche sono migliori in tutto”

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato alcuni stralci di una lunga intervista rilasciata dal numero uno di Fiat, il CEO Olivier Francois al magazine El Espanol. In una parte di questa intervista si parla a lungo delle auto elettriche e il numero uno della casa torinese dice senza mezzi termini che queste auto rappresentano il futuro.

Le auto elettriche? Per il CEO di Fiat Francois sono più veloci, scattanti, silenziose ed efficienti

Per la precisione il CEO di Fiat ha dichiarato: “Spesso le auto elettriche vengono criticate, ma in realtà offrono vantaggi significativi rispetto ai veicoli tradizionali sotto molti punti di vista. Sono decisamente più veloci, garantiscono un’accelerazione superiore e offrono un’esperienza di guida più fluida e silenziosa, migliorando il comfort per chi è a bordo. Inoltre, contribuiscono in modo concreto alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico nelle aree urbane, rendendo le città più vivibili. Grazie alla loro efficienza e all’assenza di emissioni locali, rappresentano una soluzione fondamentale per migliorare la qualità dell’aria e salvaguardare la salute pubblica. In un mondo sempre più attento alla sostenibilità, le auto elettriche giocano un ruolo chiave nel processo di transizione ecologica, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e contribuendo alla costruzione di un futuro più pulito e rispettoso dell’ambiente”.

Le auto elettriche, purtroppo, non stanno ancora raggiungendo una quota di mercato significativa, ma c’è la possibilità che questo cambi rapidamente grazie a una continua riduzione dei prezzi e dei costi di produzione. Olivier Francois ha infatti anticipato che, con il miglioramento della tecnologia, i costi delle vetture a batteria diminuiranno. Tuttavia, ha sottolineato che è necessario un supporto concreto per abbattere ulteriormente i costi e per potenziare le infrastrutture necessarie alla loro diffusione. Inoltre, secondo Francois, i governi devono creare un contesto favorevole all’adozione delle auto elettriche, stimolando l’interesse e la fiducia da parte dei consumatori.

In questo senso, l’appello del capo di Fiat alla politica è chiaro: “I governi devono fare la loro parte in due modi fondamentali. Primo, contribuendo a ridurre il divario di prezzo tra le auto a motore termico e quelle elettriche. Non si chiederanno aiuti a lungo termine, poiché l’industria sta già lavorando su tecnologie che ridurranno notevolmente i costi delle auto elettriche. Secondo, è importante che le istituzioni inviino segnali positivi e rassicuranti alla popolazione riguardo il futuro delle auto elettriche”.