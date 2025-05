Il Trofeo Lancia Cup infiamma il Rally Targa Florio

Il pubblico siciliano è impazzito per l’attesissimo ritorno di Lancia alle corse sulle leggendarie curve delle Madonie, venerdì 9 e sabato 10 maggio al Targa Florio Rally, uno dei momenti più emozionanti della 109ª edizione della Targa Florio. Terza tappa ufficiale del Campionato Italiano Rally Assoluto (CIAR SPARCO) – con un record di 79 equipaggi in gara – l’evento siciliano è stato anche la prima gara ufficiale del Trofeo Lancia, il nuovo trofeo monomarca che ha visto protagonista la Nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF in sei gare CIAR in cinque date.

Alla leggendaria Targa Florio, la Lancia ha festeggiato il suo ritorno alle corse e ha dato il via al nuovo Trofeo Lancia

19 equipaggi si sono iscritti alla “cursa” al volante della potente vettura Lancia, con 13 piloti Under 35 in lizza per un posto nella squadra ufficiale Lancia nel Campionato Europeo Rally (ERC) 2026 guidata da Eugenio Franzetti. La gara siciliana è stata dominata dalla nuova Ypsilon Rally4 HF, che ha occupato l’intero podio e le prime quattro posizioni del Campionato Italiano Due Ruote Motrici CIAR, conquistando 10 delle prime 14 posizioni. In un risultato straordinario per il debutto ufficiale del Trofeo Lancia, Gianandrea Pisani e il suo navigatore Nicola Biagi hanno conquistato la vittoria, scrivendo il loro nome nella storia del primo evento della nuova era sportiva Lancia. Pisani-Biagi hanno avuto la meglio in un finale emozionante, precedendo Davide Pesavento e Alessandro Michelet di soli quattro secondi dopo un’ora di gara.

La lotta per il terzo posto è andata a Gabriel Di Pietro e al navigatore Andrea Dresti al termine di un’intensa battaglia iniziata nella seconda prova speciale (12 in totale) con Giorgio Cogni e la sua navigatrice Daiana Darderi. Grazie al successo sia nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici che nel Trofeo Lancia, Pisani ha conquistato anche la vittoria nella Categoria Master, superando Cogni-Darderi e Igor Iani-Paolo Urban.

La Categoria Junior, dedicata ai talenti Under 25, è stata vinta da Davide Pesavento, che ha preceduto Gabriel Di Pietro. Mentre, nella Categoria Expert, Denis Vigliaturo ed Ermanno Corradin hanno tagliato il traguardo in grande stile, facendo segnare il miglior tempo di categoria in ogni prova speciale e assicurandosi la settima posizione assoluta nel Trofeo Lancia. Il duo ha preceduto i secondi classificati Emanuele Fiore e Andrea Casalini, e Filippo Vara, alla sua 29a presenza alla Targa Florio, e Maurizio Messina. La classifica del campionato è ora guidata da Pisani (53 punti), che ha ricevuto anche i bonus per Best Performer e Miki Stage, seguito da Pesavento (37,5) e Di Pietro (31,5).

Il nuovo modello ha messo in mostra sia la sua preparazione che la raffinatezza tecnica che ha immediatamente conquistato decine di piloti e preparatori, come dimostrano gli oltre 90 esemplari venduti dal suo lancio quattro mesi fa. In particolare, la Targa Florio Rally, ad alto tasso di adrenalina, ha messo in luce il comportamento dinamico della Ypsilon Rally4 HF, che si è distinta fin dalle prime fasi di test grazie al perfetto equilibrio tra potenza e trazione, alla reattività nei cambi di direzione e alla stabilità alle alte velocità. Inoltre, la vettura da corsa ha entusiasmato il pubblico per l’ingresso in curva, l’efficacia in frenata nei tratti più tecnici e la capacità di infondere fiducia nel pilota anche nelle condizioni più impegnative della gara siciliana.

La sua formula vincente risiede nell’unione di un telaio leggero ma incredibilmente rigido, sospensioni McPherson con ammortizzatori Öhlins regolabili a 3 vie e un impianto frenante di alta gamma con freni a disco ventilati da 330 mm. Inoltre, la trazione anteriore è stata spinta al massimo delle sue potenzialità grazie al differenziale autobloccante meccanico e a un assetto raffinato che ha permesso frenate tardive e accelerazioni aggressive, regalando le stesse intense emozioni che si possono provare nel drifting. Da notare che per la messa a punto della Ypsilon Rally4 HF il marchio italiano si è affidato a Miki Biasion, una vera leggenda del motorsport che, tra gli anni ’80 e ’90, si è legato indissolubilmente a Lancia, diventando il pilota italiano di maggior successo della storia.

Sotto il cofano, il motore 1.2 Turbo da 212 CV si è dimostrato potente, fluido e perfettamente abbinato a un cambio SADEV a 5 marce. A completare il tutto, sono montati pneumatici ad alte prestazioni della gamma Michelin Pilot Sport, due per asfalto asciutto e uno per asfalto bagnato, tutti disponibili nelle misure 19/63-17. In breve, nella gara più antica del mondo, la Ypsilon Rally4 HF ha dimostrato di essere estremamente competitiva e reattiva. La sua configurazione a trazione anteriore consente sia ai piloti più giovani di cimentarsi in una delle discipline più tecniche del motorsport, sia a quelli più esperti di beneficiare di un veicolo ad alte prestazioni in grado di vincere.

Non meno importante è il valore simbolico della Ypsilon Rally4 Hf, che presenta una reinterpretazione contemporanea del nome “Lancia Corse HF“. Quando gli appassionati di corse la vedono, non possono fare a meno di ricordare le leggendarie Stratos, 037 e Delta, che hanno dominato i rally per 20 anni, scrivendo la storia e stabilendo record di vittorie ancora imbattibili. Senza dimenticare le 15 vittorie assolute alla Targa Florio tra il 1952 e il 1992, grazie a modelli iconici i cui nomi fanno ancora venire i brividi agli appassionati di corse di tutto il mondo.

E le attività di Lancia in Sicilia non si sono limitate alla pista. Oltre 250 ospiti hanno infatti visitato lo showroom Stellantis&You di Palermo, che mercoledì 7 maggio ha ospitato un evento esclusivo per dare il via alla Targa Florio e al ritorno di Lancia ai rally, con un ospite d’eccezione: il due volte campione rally Miki Biasion. L’entusiasmo si è riversato anche al Villaggio Lancia Corse HF presso l’Università di Palermo, dove migliaia di visitatori hanno potuto godere dell’esclusiva area hospitality, ammirare la Ypsilon HF da 280 CV e prenotare emozionanti test drive della Nuova Lancia ibrida ed elettrica. Nel frattempo, gli appassionati presenti alla gara hanno condiviso il loro entusiasmo online, pubblicando centinaia di video e foto sui canali Facebook, Instagram e TikTok di Lancia Corse HF.

In conclusione, con il suo trionfale debutto alla Targa Florio, Lancia ha riaffermato con coraggio l’identità sportiva forgiata in decenni di successi in tutto il mondo e ha aperto un nuovo capitolo nella sua storia ultracentenaria, portando nel futuro i suoi valori distintivi di passione, innovazione e prestazioni. E dopo l’iconico rally delle Madonie, il Trofeo Lancia affronterà le seguenti tappe: il Rally Due Valli il 30-31 maggio e il Rally Roma Capitale il 4-6 luglio, che consentiranno ai trofeisti di competere in una tappa internazionale del FIA ERC. Dopo la pausa estiva, il Trofeo Lancia proseguirà al Rally del Lazio (13-14 settembre) prima del gran finale allo storico Rally di Sanremo (17-18 ottobre).