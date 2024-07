Lancia Corse HF annuncia Eugenio Franzetti come direttore

Comincia a concretizzarsi sempre di più il ritorno di Lancia nel motorsport, ovvero il ritorno nei rally con la nuova Ypsilon Rally4 HF impegnata a partire dal prossimo anno sotto l’egida della Lancia Corse HF. Dopo che nei giorni scorsi il costruttore torinese era stato impegnato in alcuni test sullo sterrato proprio con la nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF, condotta in quell’occasione dal Campione del Mondo di Rally Miki Biasion, oggi Lancia ha annunciato Eugenio Franzetti come direttore del programma di Lancia Corse HF che riporterà il marchio a competere nei rally.

Proprio Eugenio Franzetti, già direttore di DS Performance, è stato nominato direttore di Lancia Corse HF; tuttavia Franzetti manterrà anche la propria posizione in seno a DS Performance, ovvero nella gestione delle monoposto elettriche impegnate in Formula E.

La nomina di Eugenio Franzetti è stata avallata dal CEO di Lancia, Luca Napolitano, e da Stellantis Motorsport

Franzetti vanta un’ampia esperienza nel motorsport di casa Stellantis. Prima di approdare in Lancia Corse HF è stato direttore comunicazione e competizione di Peugeot Italia, direttore comunicazione di DS Automobiles, Citroen e Peugeot sempre in Italia, direttore vendite di Citroen in Italia, direttore comunicazione di Peugeot Worldwide e direttore del marchio DS per l’Italia e quindi DS Performance. Come accennato, il nuovo impegno in Lancia Corse HF non andrà a pregiudicare l’impegno in Formula E con DS Performance.

La nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF impegnata nei test con Miki Biasion

Il CEO di Lancia, Luca Napolitano, ha dato il proprio benvenuto a Eugenio Franzetti “che guiderà il ritorno di Lancia nei rally. La sua esperienza sarà fondamentale per il progetto Motorsport e per il piano di rinascita del marchio”. Anche Jean-Marc Finot, vicepresidente senior di Stellantis Motorsport, ha ammesso che con la nomina di Franzetti si “rafforza il team Lancia Corse HF, grazie alla sua vasta esperienza nella comunicazione e nel marketing, così come la sua competenza nello sport automobilistico di alto livello, gli permetteranno di promuovere l’eccellenza tecnologica e sportiva del marchio”.

Ricordiamo che la nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF viene spinta da un propulsore 1.2 litri sovralimentato a 3 cilindri e 12 valvole (4 per cilindro) capace di 212 cavalli di potenza. La trazione è anteriore, con trasmissione meccanica a 5 rapporti e differenziale autobloccante meccanico.