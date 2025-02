Sono più di 80 le Lancia Ypsilon Rally4 HF già vendute per il ritorno alle corse

Col ritorno di Lancia nei rally sembra essere ritornato un certo interesse verso la storia che vede protagonista il costruttore torinese. Con la presentazione della Lancia Ypsilon Rally4 HF è stato infatti ufficialmente lanciato l’inedito Trofeo Lancia, ovvero un campionato dedicato alla nuova city car a marchio Lancia abbinato al Campionato Italiano Assoluto Rally. Con l’avvio delle vendite dello scorso 24 ottobre, i dati odierni dicono che l’interesse nei confronti del marchio, sopito per i molti anni di assenza dalle competizioni, dicono che il successo non è indifferente.

A svelare i dati ufficiali di vendita della nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF sono stati i vertici del marchio durante la recente kermesse del Rally Racing Meeting di Vicenza, cui Lancia ha partecipato con numerosi modelli che hanno fatto la storia del costruttore, come si legge sull’edizione italiana di Motorsport.com. Pare assai evidente che il futuro del marchio passa da una ritrovata volontà di ripartire dai rally, terreno di caccia di una Lancia che fu; forte di ben 11 Titoli Mondiali Iridati portati a casa nel tempo, accanto ai 6 Titoli Piloti, risalenti all’epopea di modelli iconici come l’eterna Delta.

Il ritorno dal basso, umile, con la Lancia Ypsilon Rally4 HF (appartenente proprio alla categoria FIA Rally4) sembra condurre ai frutti sperati, sebbene erano in tanti quelli che al momento dell’annuncio del ritorno nei rally avevano fantasticato sulla possibilità di un ritorno in grande stile nel WRC. Lancia no, ha voluto riprendere dal basso supportando le volontà e le dichiarazioni di Luca Napolitano sulla necessità di ritornare in punta di piedi.

I numeri di vendita della nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF ne consacrano un successo forse inaspettato

Il ritorno di Lancia nei rally ridefinisce un rapporto interrottosi nel 1992; da quel momento in poi una Lancia “ufficiale” non si era più vista sulle strade sterrate e non. Allo stesso tempo la nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF ha il compito di ridefinire la passione, quella corroborata da numeri ufficiali di tutto rispetto per chi non c’era più e torna ad esserci. Secondo quanto riportato da Motorsport.com sono ben 84 le Ypsilon Rally4 HF vendute nel giro di appena tre mesi. Non saranno però tutte impegnate nel nascente Trofeo Lancia 2025, al quale parteciperanno 40 unità delle 84 citate. Parliamo di dati di notevole spessore visto che altri trofei monomarca di questo tipo non arrivano, nemmeno lontanamente, a 20 unità totali.

L’idea del nascente Trofeo Lancia è quella legata a un rinsavimento del rapporto coi giovani per ritracciare una linea che da sempre ha fatto la fortuna di Lancia nei rally. Si parte così da un montepremi molto interessante, capace di garantire ben 360.000 euro complessivi, e la possibilità, per il vincitore della categoria Under 35, di entrare a far parte della squadra ufficiale Lancia Corse HF per la stagione 2026 del FIA ERC. L’attenzione verso la specialità, col ritorno di Lancia, sta raggiungendo così livelli inimmaginabili fino a pochi mesi fa. Sembra che il percorso di ritorno nei rally da parte di Lancia possa andare di pari passo con quello dei giovani piloti, tracciando così una crescita che dall’attuale Lancia Ypsilon Rally4 HF potrebbe portare (fra qualche anno) anche al ritorno ufficiale nel WRC che rappresenta l’apice della specialità. D’altronde il progetto di Lancia per il ritorno nei rally sembra curato nel migliore dei modi, con un’attenzione al dettaglio che non si vedeva da tempo. Nel frattempo l’omologazione della nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF sarà completata l’1 marzo e a seguire saranno avviate le consegne col Trofeo che comincerà a partire dall’appuntamento del Rally Targa Florio del CIAR in programma fra l’8 e il 10 maggio prossimi, sebbene Lancia Corse HF sarà presente, fra l’11 e il 13 aprile, al Rally Regione Piemonte. Dopo il Rally Targa Florio si correrà al Rally Due Valli, dal 30 maggio all’1 giugno, seguito dal Rally di Roma Capitale, fra il 4 e il 6 luglio, quindi dal Rally del Lazio, dal 12 al 14 settembre, concludendo la stagione al Rallye di Sanremo in programma dal 17al 19 ottobre.