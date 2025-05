Targa Florio 2025: Lancia Ypsilon HF con Miki Biasion da Stellantis Palermo

Con l’avvicinarsi del Rally Targa Florio 2025, cominciano a delinearsi gli eventi di contorno alla gara, davvero molto succosi. Particolare interesse suscita il ritorno alle corse di Lancia, che ha scelto la nota sfida siciliana come palcoscenico per l’avvio della nuova liaison con l’universo agonistico, grazie a un trofeo monomarca. Le date da segnare in agenda, per la gara, sono quelle che vanno dall’8 al 10 maggio.

Nell’isola gli appassionati potranno ammirare per la prima volta in azione la nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF, che sta raccogliendo grande interesse, anche in termini di vendite. L’esordio ufficiale nel motorsport prenderà forma in occasione della Targa Florio, terza tappa del Campionato Italiano Assoluto Rally. In un precedente articolo ci eravamo già occupati di questo rientro, quindi non vogliamo ripeterci. L’obiettivo del nostro post odierno è invece quello di completare il pacchetto informativo già fornito, aggiungendo alcune notizie su un paio di appuntamenti collaterali, assolutamente imperdibili.

Il primo verrà allestito nella serata del 7 maggio dalla concessionaria Stellantis&You di Palermo, per salutare l’avvio della Targa Florio e il nuovo debutto di Lancia nel mondo dei rally. Per l’occasione, il grande punto vendita di via Imperatore Federico 79 si concederà un momento speciale, con la presenza di Miki Biasion. Il leggendario pilota italiano, due volte campione del mondo, sarà nello showroom per raccontare il ritorno della casa torinese nel mondo dei rally.

L’evento sarà accessibile al pubblico, previa registrazione, ed offrirà l’occasione unica di scoprire insieme all’asso di Bassano del Grappa la nuova Lancia Ypsilon HF. Questa vettura compatta ad alte prestazioni segna l’inizio di una nuova era sportiva per il marchio. Offre 240 cavalli di potenza massima e un design grintoso, che esprime efficacemente l’anima racing del modello.

Altro rendez-vous speciale, legato al Rally Targa Florio, insieme a quello Lancia, sarà il Targa Village di Collesano (PA), promosso dal Comune e da Sicilia Racing, nella splendida cornice di Piazza Mazzini, che si concederà un pomeriggio di passione nella giornata del 9 maggio. Ci sarà spazio per i simulatori di guida (ore 15) e per l’animazione e la presentazione delle auto partecipanti alla Prova Spettacolo “La Montedoro” (ore 17). A seguire, live music “Gravità Zero” (ore 19.30) e degustazione di “Penne Targa” (ore 21). Per l’occasione, il Museo della Targa Florio di Collesano sarà aperto dalle 10 alle ore 22. Si profila una giornata tra mito, festa e tradizione. Un evento per grandi e bambini, tra motori, musica e gastronomia, nel segno della passione automobilistica e della ospitalità!

Fonte | Stellantis&You Palermo