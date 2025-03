Nuova Fiat Strada: il pickup si prepara a conquistare anche l’Europa dopo il Brasile

Nuova Fiat Strada dovrebbe essere il nome del futuro pickup che tra il 2027 e il 2028 Fiat lancerà a livello globale al posto dell’attuale modello che come sappiamo viene venduto solo in Sud America, tra l’altro con ottimi risultati. Dunque dopo aver conquistare quel continente con l’attuale generazione, il pickup con la sua futura generazione si prepara a conquistare il mondo Europa compresa.

Fiat vuole dominare in Europa anche nel segmento dei pickup: nei prossimi anni pronta la nuova Fiat Strada

La nuova Fiat Strada farà parte della nuova famiglia Panda inaugurata dal debutto di Fiat Grande Panda. La piattaforma sarà la stessa smart car di Grande Panda e dei futuri modelli che Fiat lancerà nei prossimi anni. Lo stile della parte anteriore sarà molto vicino a quello della Grande Panda che sarà una sorta di punto di riferimento estetico per tutti i futuri modelli della famiglia a cominciare dalla nuova Fiat Pandissima che debutterà nel corso della prossima estate.

La nuova Fiat Strada arriverà sul mercato in versione ibrida ed in versione elettrica. Probabilmente in determinati mercati sarà proposta anche con motore a benzina. Il modello dovrebbe avere una lunghezza simile a quella della futura Pandissima e anche della Panda Fastback quindi poco meno di 4,4 metri.

A proposito di quello che sarà il design della nuova Fiat Strada, oggi vi mostriamo un nuovo render del designer automobilistico e creatore digitale Kleber Silva che nelle scorse ore ha relizzato una nuova ipotesi di quello che potrebbe essere lo stile di questo atteso molto pronto a fare bene anche in Europa. Il designer indipendente aveva già in passato realizzato una ipotesi a proposito di questo modello ma adesso ha deciso di perfezionarla ulteriormente. Come si può notare la somiglianza con Grande Panda è notevole ma questo modello spiccherà anche per le sue prestazioni e specifiche che non avranno nulla da invidiare ai modelli più sofisticati presenti attualmente sul mercato.