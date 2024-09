Stellantis a Goiana primo rifornimento 100% di etanolo per il vice presidente del Brasile

La visita ufficiale del Vice Presidente della Repubblica, Geraldo Alckmin,e della sua delegazione ha segnato oggi l’inizio del rifornimento di etanolo per le auto con motore flex prodotte da Stellantis presso il Goiana Automotive Complex, a Pernambuco. Con ciò, Stellantis compie un ulteriore passo verso l’obiettivo strategico di sviluppare tecnologie e iniziative per la decarbonizzazione della mobilità. A partire da oggi, i veicoli con motori T270 Flex e Turbo 270 Flex prodotti a Pernambuco lasceranno la fabbrica alimentati ad etanolo. Nel 2025 l’iniziativa sarà estesa ai poli automobilistici di Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Stellantis è pioniere in Brasile delle auto che utilizzano il 100% di etanolo

Inizialmente, l’azione si svolgerà con le Jeep Renegade Flex T270 e Flex T270 4×4, Compass Flex T270 e Commander Flex T270, oltre alla Fiat Toro Turbo T270 Flex. L’anno prossimo il cambio di carburante avverrà anche per tutti i veicoli flex-fuel prodotti dall’azienda.

“Stellantis è stata fondata con una visione di mobilità sostenibile ed è in prima linea nelle discussioni e nelle azioni verso la sostenibilità. Non sorprende che il piano strategico globale dell’azienda preveda la completa decarbonizzazione dell’intero ciclo produttivo entro il 2038, con una riduzione del 50% nel 2030. Per raggiungere questo obiettivo, la nostra azienda è sempre impegnata a sviluppare strategie per promuovere la mobilità delle persone a basse emissioni di carbonio e individuato che si trattava dell’ennesimo cambiamento da apportare per andare avanti nel percorso di decarbonizzazione”, spiega Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis per il Sud America.

L’iniziativa, implementata nei veicoli prodotti presso il Goiana Automotive Complex, ridurrà più di 2.100 tonnellate di CO2 emesse durante la combustione del carburante durante il primo rifornimento, il che rappresenta una riduzione di circa l’87% delle emissioni.

“Alimentando il veicolo in fabbrica con etanolo, Stellantis contribuisce a neutralizzare le emissioni di gas serra nelle unità industriali e nella catena del valore. Questo perché il nostro obiettivo va oltre la produzione dei veicoli, ma coinvolge l’intero ciclo di vita, dalle materie prime fino al fine vita del veicolo”, sottolinea Cappellano.

La matrice energetica brasiliana è più sostenibile, grazie all’uso di biocarburanti e alla generazione di elettricità attraverso mezzi rinnovabili. Questa caratteristica della matrice energetica apre una gamma di opzioni di soluzioni di mobilità per il Paese, a condizioni privilegiate. Pertanto, l’etanolo è un forte alleato nella riduzione delle emissioni di CO2 in Brasile.

Se considerato lungo l’intero ciclo di vita dell’automobile, l’uso dell’etanolo è estremamente efficiente in termini di emissioni, poiché la canna da zucchero nel suo ciclo di sviluppo vegetale assorbe CO2, che fornisce circa il 60% della riduzione della CO2 finale emessa rispetto all’utilizzo di benzina.

Il Brasile ha accumulato più di quattro decenni di tecnologia in questo combustibile e dispone già di un’immensa piattaforma di produzione, logistica e distribuzione. Inoltre, la tecnologia flex-fuel è presente in circa l’80% della flotta di veicoli leggeri brasiliani. Pertanto, l’etanolo sembra essere un’alternativa competitiva per la decarbonizzazione del Paese.