Peugeot TotalEnergies: gara deludente alla 6 Ore di Spa-Francorchamps 

La 6 Ore di Spa-Francorchamps si è conclusa con un esito amaro per il team Peugeot TotalEnergies: la 9X8 #93 ha chiuso in undicesima posizione, mentre la #94 è stata costretta al ritiro. Tuttavia, durante il weekend entrambe le vetture hanno evidenziato un buon potenziale, mostrando prestazioni competitive sia in qualifica che in gara e riuscendo in alcuni momenti a inserirsi tra le prime cinque. Un’indicazione incoraggiante in vista del prossimo, attesissimo appuntamento: la 24 Ore di Le Mans.

Le due Peugeot 9X8 hanno registrato un risultato deludente alla 6 ore di Spa-Francorchamps

Le due Peugeot 9X8, qualificate tra le prime 10, si sono scambiate di posizione nella prima ora di gara dopo intense manovre di sorpasso e la guida abile di Paul di Resta (#93) e Loïc Duval (#94).

Gli strateghi del team Peugeot TotalEnergies hanno utilizzato la Virtual Safety Car (VSC) per anticipare il secondo pit stop e montare due nuovi pneumatici medi sulla #93 e quattro sulla #94. Con gomme nuove, Paul di Resta e Loïc Duval hanno dato il massimo, prendendosi dei rischi in frenata a Les Combes e nella leggendaria combinazione di curve del Raidillon e risalendo al 3° e 4° posto.

Dopo due ore e mezza di gara intensa, Paul di Resta e Loïc Duval sono stati sostituiti da Jean-Éric Vergne (#93) e Malthe Jakobsen (#94). A metà gara, la vettura #94 ha sfruttato il periodo di safety car per effettuare un pit stop, mentre la #93 ha scelto di rimanere in pista, conducendo la gara per dieci giri. Nonostante gli sforzi determinati di Jean-Éric Vergne e Mikkel Jensen, la vettura #93 non è riuscita a entrare nella top 10, concludendo la gara al di sotto delle aspettative.

Mentre Malthe Jakobsen si trovava al quinto posto, la Peugeot #94 ha avuto un contatto con un’altra hypercar ed è stata costretta a ritirarsi anticipatamente dalla gara, prima che Stoffel Vandoorne potesse prendere il volante. Tra circa un mese, il team TotalEnergies parteciperà alla 93a edizione della gara di endurance più prestigiosa del mondo, a Le Mans (14 e 15 giugno).

Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport, ha commentato il deludente esito della 6 Ore di Spa-Francorchamps: “Avevamo il ritmo per ottenere un risultato migliore, come visto in qualifica e all’inizio della gara. Abbiamo optato per strategie separate a metà gara per sfruttare tutte le possibilità, ma non siamo riusciti a capitalizzare sulla safety car con la vettura numero 93. La 94, in una posizione migliore, è stata però coinvolta in un incidente che ha danneggiato la sospensione. Il lato positivo è che abbiamo mostrato un buon ritmo, e cercheremo di sfruttarlo a Le Mans.”