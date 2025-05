Fiat 500 TwinAir vola oltre i 200 km/h, l’autentica impresa di un automobilista

Nessuno avrebbe mai immaginato che una compatta Fiat 500 dotata di un motore bicilindrico da 0.9 litri potesse toccare velocità da sportiva. Eppure, è ciò che ha documentato un utente di nome David all’interno del gruppo Facebook “Fiat Abarth, Fiat 500 TwinAir & Fiat 500 Owners”, lasciando tutti a bocca aperta.

Nel suo post, David scrive con semplicità: “Solo per accontentarvi. 2018 TwinAir Turbo 105HP. Il GPS mostra 203 km/h”. Ma ciò che stupisce ancora di più è la foto allegata, dove il tachimetro della sua 500 segna ben 219 km/h.

Il veicolo in questione è una versione ormai fuori produzione della Fiat 500, spinta dal vivace motore TwinAir Turbo da 105 cavalli, che in origine era accreditato per una velocità massima ufficiale di 188 km/h e uno 0-100 in circa 10 secondi. La cosa più incredibile è che non sarebbe presenta nessuna modifica. Infatti, David conferma che l’auto è completamente originale. Quando un altro utente gli chiede se il motore sia stato potenziato, la risposta è chiara: “No, è di serie”.

Il tachimetro della Fiat 500, però, segna più della reale velocità registrata dal GPS, ma la discrepanza è normale. Il valore reale di 203 km/h resta comunque impressionante per una citycar pensata per l’uso urbano. Un dettaglio curioso nella foto del cruscotto è il consumo istantaneo di 17,5 l/100 km, segno che il piccolo motore stava davvero lavorando al limite.

Gli altri membri del gruppo hanno ovviamente commentato con stupore e simpatia. C’è chi racconta di aver toccato i 205 km/h con la propria 500, mentre altri scherzano sull’eroismo del motore: “Ci vorranno tre settimane per raffreddarsi!” dice qualcuno.

La foto sembrerebbe scattata sull’Autobahn A4 in Germania, uno dei pochi tratti autostradali senza limiti di velocità. Un contesto ideale, e legale, per questo genere di test. Pensando al futuro della city car italiana, in un’epoca in cui la Fiat 500 è ormai solo elettrica (o al massimo ibrida), è difficile pensare che la sua erede a batteria possa replicare queste prestazioni, vista la velocità massima limitata a 150 km/h.