Nuova Fiat 500 ibrida: Mirafiori tornerà a sorridere dopo l’horror vissuto negli ultimi mesi?

Nuova Fiat 500 ibrida inizierà la sua produzione a Mirafiori nel corso del prossimo mese di novembre, con la presentazione che potrebbe avvenire già qualche mese prima forse addirittura in estate. A proposito dello stabilimento di Mirafiori segnaliamo nelle scorse ore la ripresa della produzione dopo un lungo stop. Questo si è reso necessario allo scopo di adeguare gli impianti alla nuova produzione che sarà fondamentale per il futuro della fabbrica.

A Mirafiori riparte la produzione in attesa del debutto della nuova Fiat 500 ibrida

Nel frattempo tra i dipendenti dello stabilimento torna qualche timido sorriso proprio al futuro arrivo della nuova Fiat 500 ibrida che promette un rilancio in grande stile della fabbrica con Stellantis che pensa che la nuova auto riporterà la produzione dello stabilimento sopra quota 130 mila unità all’anno.

Stellantis sta attuando una strategia volta a ottimizzare la produzione e garantire sostenibilità economica, con la nuova Fiat 500 Ibrida che segna un passo avanti nella transizione verso l’elettrificazione utilizzando la piattaforma STLA City, potenziale punto di riferimento per l’innovazione tecnologica a Mirafiori. Tuttavia, la sfida rimane nel bilanciare innovazione, sostenibilità e competitività in un mercato dinamico.

Nonostante le difficoltà, Mirafiori rimane un pilastro dell’industria automobilistica italiana. La decisione di produrre la Fiat 500e in Italia conferma l’impegno nel Made in Italy, ma per garantire un futuro stabile, sarà essenziale raggiungere volumi produttivi adeguati e mantenere la competitività globale. Ricordiamo che la nuova Fiat 500 ibrida avrà la stessa carrozzeria della versione elettrica. Le novità si avranno sotto la carrozzeria con il nuovo motore ibrido che sarà un 3 cilindri da 1,0 litri, con l’aggiunta di un sistema ibrido a 48V capace di sviluppare 71 CV. Si tratta dello stesso propulsore che viene impiegato con un certo successo nella versione ibrida di Fiat Panda. Si spera naturalmente che anche in questa auto l’uso di questo motore possa portare altrettanta fortuna.