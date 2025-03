Fiat 500e di Enjoy incastrata nelle scale di un palazzo a Roma

Ormai nelle strade se ne vedono di cotte e di crude ma quanto vi stiamo raccontando non era mai capitato. Protagonista una Fiat 500e del celebre servizio di car sharing Enjoy. Qualcuno ha pensato bene di parcheggiarla nelle scale di un palazzo. Il fatto è avvenuto lunedì 17 marzo nel quartiere Laurentino di Roma e attualmente la Polizia sta indagando per capire chi è stato a parcheggiare l’auto così e cosa esattamente sia accaduto. La scoperta è stata fatta da alcuni abitanti del palazzo che scendendo le scale si sono accorti di questa “sorpresa”.

Brutta fine per una Fiat 500e del car sharing Enjoy incastrata nelle scale di un palazzo a Roma

I residenti sono rimasti increduli quando, nel tentativo di salire le scale, si sono trovati il percorso bloccato da una Fiat 500e del car sharing. La scena ha suscitato sorpresa e confusione, poiché non si riusciva a capire come fosse possibile che un veicolo fosse finito proprio in quel punto. Al momento, non possiamo ancora fornire dettagli sull’identità della persona che ha creato questo disguido né spiegare come abbia fatto fisicamente a parcheggiare la 500 in quell’angolo stretto delle scale. Ma sicuramente la polizia sarà in grado di poter fare luce su quanto accaduto sulla base dei dati in possesso della stessa società di car sharing.

Quello che molti si domandano è come fisicamente l’auto sia riuscita ad arrivare in quel punto. Infatti per la conformazione di quel luogo è assai difficile riuscire ad ipotizzare come il tutto sia accaduto. Anche lo spostamento della Fiat 500e è stata molto complicato e ha richiesto molto tempo creando non pochi disagi agli abitanti del palazzo. Ovviamente la notizia ha fatto il giro del web e sui social c’è anche chi attribuisce la colpa al navigatore che avrebbe indirizzato il malcapitato guidatore verso le scale del palazzo.