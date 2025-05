Nuova Lancia Ypsilon X: ecco come sarebbe la citycar in versione SUV

Nuova Lancia Ypsilon X è il soprannome che è stato dato dal designer e creatore digitale Mirko del Prete conosciuto anche come MDP Automotive che ha immaginato sulla sua pagina di Instagram quale potrebbe essere l’aspetto di una ipotetica versione SUV della city car che Lancia ha fatto debuttare ufficialmente lo scorso anno.

Ecco come sarebbe una versione SUV di Ypsilon soprannominata Nuova Lancia Ypsilon X

A proposito di questa ipotetica nuova Lancia Ypsilon X, Mirko del Prete su Instagram ha dichiarato: “In un mondo in cui i piccoli crossover si contendono il trono delle auto più vendute, ho pensato di creare un’auto che potesse abbracciare una fetta più ampia del mercato del marchio italiano. Quest’auto è nata dalla piattaforma di Jeep Avanger, Alfa Romeo Junior e Fiat 600. La parola chiave per quest’auto è eleganza”.

In effetti un vero e proprio SUV manca nella gamma di Lancia che nei prossimi anni porterà sul mercato la nuova Lancia Gamma che però non sarà un vero e proprio SUV ma un mix tra una berlina e un crossover e poi nel 2029 la nuova Lancia Delta che invece rimanendo fedele a se stessa sarà una hatchback di segmento C. Quello mostrato in questo render è un classico B-SUV che sicuramente per via delle sue caratteristiche avrebbe le carte in regola per fare bene sul mercato, molto probabilmente vendendo più della stessa Ypsilon e anche delle future Gamma e Delta. Non a caso sono tanti a pensare che se in futuro Lancia deciderà di portare sul mercato un quarto modello questo sarà quasi certamente un vero e proprio SUV compatto.

Al momento però notizie certe non ve ne sono e dunque ci accontentiamo di questo render che ipotizza come potrebbe apparire un futuro SUV di Lancia e ci mostra anche l’abitacolo di questo ipotetica nuova Lancia Ypsilon X. Ovviamente è assai probabile che qualora Lancia dovesse optare per un modello di questo tipo, questo avrà un nome totalmente diverso magari sempre attingendo a qualche nome che fa parte della sua storia come del resto sta accadendo con i modelli che sono stati già confermati.