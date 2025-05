Sarà l’Italia la casa della nuova Lancia Delta? Ecco quando lo scopriremo

Nuova Lancia Delta è una delle novità che sono attese nel futuro della casa automobilistica piemontese. Esattamente questo sarà il terzo modello ad arricchire la gamma di Lancia dopo la nuova Ypsilon che ha già debuttato e la nuova Lancia Gamma che invece vedremo nel corso del prossimo anno.

Nuova Lancia Delta: se sarà made in Italy sarà ancora più apprezzata

La nuova Lancia Delta dovrebbe debuttare ad inizio 2029 secondo quelle che sono state in proposito le ultime dichiarazioni del numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano. Al momento non è ancora chiaro dove l’auto sarà prodotta. Sappiamo però che la piattaforma scelta per questo modello al 99% sarà la nuova STLA Medium la stessa per intenderci della nuova Jeep Compass ma anche della futura Lancia Gamma. Ci si augura che possa essere l’Italia il paese ad ospitare la produzione di questo atteso modello che potrebbe regalare delle belle soddisfazioni al brand Lancia che punta a consolidarsi in Europa nel segmento premium del mercato auto.

Proprio lo stabilimento di Melfi in tal caso potrebbe essere indiziato per la sua produzione anche se ovviamente non si possono escludere altre ipotesi al momento. Ovviamente non è nemmeno da scartare la possibilità che sia un altro stabilimento di Stellantis al di fuori dei confini italiani a produrre la nuova Lancia Delta. In pole position vi sarebbero alcuni stabilimenti in Francia e Germania. Ovviamente tutti i fan del marchio si augurano che al pari della nuova Lancia Gamma l’auto venga prodotta nel nostro paese. Essere made in Italy potrebbe dare una marcia in più al modello anche in termini di vendite.

Qui vi mostriamo tre dei tanti teaser apparsi sul web negli ultimi tempi ad immaginare quello che potrebbe essere lo stile della nuova Lancia Delta che ovviamente avrà numerosi elementi in comune con le nuove auto di Lancia ma senza perdere le sue caratteristiche. Infatti è stato lo stesso CEO di Lancia Luca Napolitano a ricordare in diverse occasioni che la futura Delta sarà un’auto fedele a se stessa con uno stile geometrico, sportivo e muscolare.

Se la nuova Lancia Delta sarà fatta in Italia oppure altrove lo potremo scoprire già molto prima del suo debutto. In particolare si vocifera che già entro la fine del prossimo anno Lancia possa fornire qualche indicazione in più su cosa intende fare con questo suo atteso modello. Di certo sappiamo che l’auto sarà prodotta in versione termica e elettrica al 100 per cento. L’elettrica entry level potrebbe avere un motore mild Hybrid ma non si escludono sorprese. Con questa auto inoltre si spera che Lancia possa fare il suo ritorno nel WRC.