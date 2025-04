Fiat 600 e i suoi 65 anni di storia nella cultura automobilistica argentina

Nel 1959, con l’approvazione del regime promozionale per l’industria automobilistica, Fiat stabilisce una consolidata presenza produttiva e commerciale in Argentina. Dalla metà degli anni ’50, l’azienda italiana aveva consolidato la sua presenza industriale nel Paese con tre stabilimenti a Ferreyra, nella provincia di Cordova, focalizzati sulla produzione di macchinari agricoli, motori diesel e materiale rotabile ferroviario e tranviario. Fiat Someca Construcciones Córdoba, Grandes Motores Diesel e Materfer costituirono le solide basi per portare avanti l’ambizioso progetto della produzione automobilistica. Nello stesso anno la Fiat presentò alle autorità nazionali il suo piano per la produzione automobilistica, nel quale la piccola Fiat 600 era destinata a svolgere un ruolo da protagonista.

Fiat 600 ha rappresentato una pietra miliare nell’industria automobilistica argentina con oltre 294.000 unità prodotte nel Paese

Secondo il progetto presentato, si prevedeva di produrre 2.900 Fiat 600 nel corso del 1960, cifra destinata ad aumentare progressivamente fino a raggiungere le 7.500 unità nel 1964. Da parte sua, la percentuale di componentistica prodotta a livello nazionale sarebbe gradualmente aumentata dal 55% del 1960 al 90% del 1964. Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda realizzò un nuovo stabilimento industriale nella città di Caseros, in provincia di Buenos Aires, destinato alle attività di assemblaggio, carrozzeria e finitura. L’8 aprile 1960, una 600 grigio chiaro divenne la prima Fiat prodotta in Italia, segnando l’inizio di una storia industriale durata più di 20 anni.

La Fiat 600 godeva di un’eccellente reputazione a livello internazionale. Era stata presentata il 10 marzo 1955, durante il Salone dell’automobile di Ginevra, con lo scopo di sostituire la fortunata “Topolino”. Progettata dall’ingegnere Dante Giacosa, la 600 è stata la prima Fiat con carrozzeria autoportante. Era alimentata da un motore a quattro cilindri da 633 cc, raffreddato ad acqua, che erogava 22 CV ed era abbinato a un cambio a quattro velocità. La disposizione posteriore del motore e della trasmissione è stata fondamentale per realizzare un abitacolo in grado di ospitare quattro passeggeri adulti in uno spazio di soli 3,30 metri. Le sospensioni erano indipendenti sulle quattro ruote e i freni erano a tamburo azionati idraulicamente. La piccola Fiat pesava appena 580 chili, poteva raggiungere una velocità massima di 95 km/h e consumava 5,7 litri di carburante ogni 100 chilometri. Nonostante si trattasse di un’auto economica, la dotazione comprendeva riscaldamento e sbrinatore.

La Fiat 600 divenne subito il simbolo della ripresa economica dell’Italia nel dopoguerra. Il suo prezzo era accessibile a molte famiglie che, per la prima volta, riuscirono a realizzare il sogno di possedere un’auto. La domanda fu tale che in soli sei anni fu superata la soglia della produzione di un milione di unità. A quel tempo, ogni giorno uscivano dalla catena di montaggio dello stabilimento di Torino più di 1.000 veicoli.

Le prime copie nazionali vennero semplicemente chiamate 600, senza alcuna lettera che le identificasse. Venivano realizzate con carrozzerie smontate importate dall’Italia. Questa serie di nove pezzi venne nazionalizzata nel 1963, quando entrò in funzione il nuovo reparto tipografia. Il motore, la trasmissione e gli altri componenti meccanici venivano prodotti nel complesso industriale di Córdoba. Nel 1962 si ebbero i primi cambiamenti con la presentazione della versione “D”. La modifica principale fu l’introduzione di un nuovo motore da 767 cc che ne aumentò la potenza a 32 CV.

Nell’agosto 1964 fu presentata un’evoluzione della Fiat 600 “D”, con miglioramenti tecnici ed estetici. Pur mantenendo invariata la cilindrata, il motore fu aggiornato con un circuito di raffreddamento sigillato, un nuovo carburatore, un filtro dell’olio a doppio stadio e una ventilazione modificata. All’interno, la chiave di accensione fu spostata sul piantone dello sterzo con l’introduzione di un blocco antifurto; i sedili furono resi più confortevoli e il volante divenne nero con un nuovo anello per il clacson. Esternamente, debuttò il nuovo scudo Fiat a forma di cuore, prese d’aria posteriori allargate e paraurti rivisitati.

Nel 1965 arrivò la versione “E” con portiere convenzionali, fari maggiorati e nuovi cerchi ventilati. La produzione crebbe costantemente, passando da 4.700 unità nel 1961 a quasi 18.000 nel 1967, anno in cui fu l’auto più venduta in Argentina. Nel 1968 il motore salì a 797 cc, mentre negli anni ’70 furono introdotti nuovi cerchi, cruscotto e colori.

Nel novembre 1970, la 600 “E” lasciò il posto alla sua erede, la 600 “R”. Il motore mantenne la sua cilindrata, ma aumentò la compressione a 7,8:1, il che richiese l’uso di benzina super. I cambiamenti più significativi erano evidenti all’esterno e all’interno. Nella parte anteriore, lo scudo e i baffi furono sostituiti da una nuova decorazione anteriore cromata simile a una griglia che introdusse il nuovo logo “Fiat” a forma di parallelogramma. L’esterno è stato semplificato rimuovendo gli ornamenti; rimase solo la striscia che proteggeva il plinto lateralmente. Il badge identificativo della marca e del modello è stato sostituito sul cofano motore. Le ruote furono ridisegnate, le coppe cromate furono rimosse e sostituite con coni centrali in plastica.

Negli anni Settanta la Fiat 600 fu l’auto più venduta della sua categoria e per alcuni anni l’auto più venduta nel Paese. Nel 1976 raggiunse il record di 250.000 unità prodotte e vendute, diventando il modello più prodotto dall’industria automobilistica argentina fino a quel momento.

Con quasi 7 anni di produzione, la versione “R” è stata la più longeva delle 600. Nel luglio 1977 lasciò il posto alla 600 “S”. La principale novità introdotta da questa serie fu il motore 100 R7.038, derivato dalla Fiat 133, modello lanciato sul mercato nello stesso anno. Il nuovo motore da 843 cc aveva la particolarità di avere l’albero motore con rotazione antioraria.

A partire dal 1980 la società SEVEL inizia a rappresentare il marchio Fiat nel Paese. Sotto la sua guida, la Fiat 600 ricevette le sue ultime modifiche nel 1981. Con i cambiamenti introdotti nel mercato locale in seguito alla legge di riconversione automobilistica, divenne chiaro che la Fiat 600 aveva fatto il suo corso. La sua produzione durò fino al 9 aprile 1982, quando fu prodotto l’ultimo esemplare, con il numero 294.197.

La cessazione dell’attività manifatturiera non ha significato la fine della sua storia nel Paese. Al contrario. Lo stretto legame emotivo tra la “Bolita” e la società argentina rimane pienamente vivo; è simbolo di una mobilità sociale ascendente e di un solido processo di industrializzazione che ha avuto come protagonisti il ​​settore automobilistico e la Fiat stessa.

Di recente è stato inaugurato un museo dedicato alla storia dell’industria automobilistica argentina e alla Fiat, fondata l’11 luglio 1899 a Torino da Giovanni Agnelli e altri, con l’obiettivo di creare un’industria automobilistica italiana. All’inizio del Novecento, Buenos Aires viveva un intenso sviluppo urbano e demografico, spinto da forti ondate migratorie europee. La Fiat riconobbe presto il potenziale del mercato argentino e aprì una filiale nel 1912. Il primo grande successo arrivò nel 1936 con la Topolino, seguita dalla Fiat 600 o “Fitito”, la prima interamente prodotta in Argentina. Negli anni ’80, la Fiat Duna ridefinì il segmento delle medie, diventando l’auto più venduta del Paese nel 1990 e per l’intero decennio, con oltre 262.000 unità.