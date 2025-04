Nuova Lancia Gamma: le prime immagini senza veli le avremo presto

Nuova Lancia Gamma presto sarà una realtà. Il suo debutto è previsto nel corso del 2026. Molto probabilmente la presentazione potrebbe avvenire nella prima metà dell’anno, quasi certamente in primavera. Come sappiamo la vettura sarà prodotta a Melfi su piattaforma STLA medium e sarà la futura top di gamma di Lancia. Non si tratterà però di una classica ammiraglia ma di un modello dallo stile inedito una via di mezzo tra una berlina e un crossover. Questa auto seguirà la nuova Ypsilon svelata lo scorso anno e precederà la nuova Lancia Delta in arrivo ad inizio 2029.

Ecco quando vedremo le prime immagini della nuova Lancia Gamma

La nuova Lancia Gamma quindi debutterà nel 2026. Al momento a parte qualche teaser criptico di Stellantis non si hanno notizie di avvistamenti del prototipo camuffato. In tanti si stanno domandando in queste ultime settimane quando finalmente potremo vedere la vettura senza veli con le prime immagini rubate. La risposta è che ciò potrebbe avvenire molto presto. Ci sono infatti grosse probabilità che entro la fine dell’anno vedremo finalmente le prime immagini dell’atteso modello destinato ad avere un ruolo di primo piano nella gamma della casa automobilistica piemontese.

Nuova Lancia Gamma sarà lunga 4,7 metri e rappresenterà una sorta di non plus ultra della tecnologia, del lusso e del design italiano di Lancia. La vettura avrà anche una versione ad alte prestazioni HF che sarà il vero fiore all’occhiello della sua gamma. Lancia pensa che questa vettura possa avere le carte in regola per sfondare in Europa rilanciando il marchio che per adesso con la nuova Ypsilon pare fare fatica al di fuori dei confini italiani.

Come sappiamo questa auto sarà importante anche per garantire la piena occupazione della fabbrica di Melfi. Dal suo successo così come da quello della nuova Jeep Compass dipenderà la buona riuscita del piano di Stellantis per lo stabilimento lucano che dovrebbe tornare ad operare alla piena capacità o quasi quando finalmente tutti e 5 i nuovi modelli previsti per essere prodotti li saranno pronti. Infine ricordiamo che la nuova Lancia Gamma sarà prodotta sia in versione elettrica che ibrida. Quest’ultima in particolare è quella che suscita le maggiori curiosità.